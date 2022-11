Habár a 2022-es Forma-1-es szezon utolsó előtti futamának neve, a Sao Pauló-i Nagydíj megtévesztő és új hatású lehet. A pálya azonban abszolút a régi, a mindenki által ismert Interlagos az F1 e hétvégi otthona, ahol 24 Celsius-fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet várt a mezőnyre a 4309 méter hosszú, 15 kanyarból álló aszfaltcsíkon.

Az év 21. hétvégéjén ez volt az egyetlen pénteki szabadedzés a szombati sprint miatt, így a csapatok és a pilóták minden korábbinál több feladatot igyekeztek a 60 perces gyakorlásba sűríteni. Az első percekben emiatt gyakorlatilag mindenki a pályára hajtott, hogy felkészüljön az esti időmérőre, mely a sprint rajtsorrendjét dönti el. A helyosztó kezdetétől ráadásul hozzá sem nyúlhatnak a csapatok autóikhoz a hétvége hátralévő részében, így kulcsfontosságúvá vált, hogy mindenki a lehető legjobban állítsa be autóját.

Több kisebb hibát is vétettek a korai percekben a pilóták, de a legneccesebb helyzetet Lando Norris és Carlos Sainz hozták össze: a Ferrari spanyolja tempósan gyorsított ki éppen a Senna S-ből, de a kijáraton útjában volt a McLaren britje. Kicsit a füvön is kellett kerülnie, a silverstone-i győztes nem volt boldog.

Carlos Sainz kicks up some dirt as he tries to avoid Lando Norris#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/mAdEhVZT9S

