Valtteri Bottas alatt valósággal szárnyalt az Alfa Romeo a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj kvalifikációján, a finn ugyanis a hatodik rajthelyet szerezte meg, beékelődve a Ferrari versenyzői közé. Az időmérő után bevallotta, részben még a csapatát is meglepte, hogy ennyire jól teljesítettek.

„Elég jó napot zártunk. Ami egyben meglepő is volt” – mondta többek között a RaceFansnek Bottas. „A hétvége elejétől láttuk, hogy itt elég erősek lehetünk, és én is kényelmesen éreztem magam. Szóval gondoltunk rá, hogy jó időmérő edzésünk lehet, és harcban lehetünk a hetedik helyért. Az viszont extra, hogy a Ferrarikat is kettéválasztottuk egymástól.”

A kiugró teljesítmény hátterében Bottas szerint az lehet, hogy a rendhagyó fekvésű mexikói pálya kedvezhet az autójuknak; különösen a lassú kanyarokban és a sikánokban mozog otthonosan az Alfa Romeo. „Azokhoz a beállításokhoz képest, amikkel kezdtük a hétvégét, már csak kisebb finomhangolásra volt szükségünk. Tehát jó alapokkal kezdtünk, amikre tudtunk tovább építkezni” – tette hozzá.

Ennyire előkelő helyről utoljára a májusi Miami Nagydíjon indulhatott Bottas, aki bár erősen kezdte a szezont, az előző tíz hétvégén nullázott. Ezen most változtatna. „A hétvégi hosszú etapok és a Pirelli-tesztek alapján úgy tűnik, a versenytempót tekintve ezúttal a középmezőny jó végén lehetünk, amit jó látni. Remélhetőleg többé-kevésbé tudjuk majd őrizni a pozíciónkat, ami azért fontos, mert ez egy jó lehetőség, mivel az Aston jóval hátrébb van” – utalt a konstruktőri hatodik helyért vívott küzdelemre.

Ugyanis amíg Bottas a hetedik, csapattársa, Csou Kuan-jü pedig a 12. rajtkockát foglalja el, az Aston Martin párosa Sebastian Vettellel és Lance Stroll már a Q1-ben búcsúzott, így ők csak a kilencedik sorból vághatnak neki a 71 körös távnak.