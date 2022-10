Bár későbbre 60%-os esélyt jósoltak az esőre, napos, száraz időben, 25 fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es idény 20. kvalifikációja, a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj kvalifikációja.

A Q1 elején szokás szerint a mezőny végébe tartozó csapatok kezdték a körözést, a williamses Alexander Albonnak sikerült is olyan jó körrel nyitnia, hogy AlphaTauri, Aston Martin is került mögé.

Ahogy az utolsó edzésen, a kvalifikáció elején is panaszkodott a tapadásra Max Verstappen, de így is sikerült az élre ugrania egy időre. Az FP3-ban leggyorsabb George Russell is komoly alulkormányzottságot jelentett a rádión.

Úgy tűnt, a Ferrari-motorknak fekszik a 2200 méter feletti, „magaslati levegő”, a világbajnok mögött Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, sőt, egy rövid időre – körének törlése előtt – a haasos Mick Schumacher is feltűnt.

A szakasz végén Hamilton ugrott az első helyre, míg a kiesők az Aston Martin és a Williams pilótái, valamint Mick Schumacher lettek. Érdekesség, hogy a kis Schumi és Sebastian Vettel ezredre ugyanazt az időt autózta a 16-17. helyen, a visszavonuló négyszeres világbajnok azért került hátrébb, mert ő futotta később a kört.

🏁 ELIMINATED IN Q1 🏁 Schumacher

Vettel

Stroll

Albon

Latifi Schumacher and Vettel clock EXACTLY the same lap time!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/q0Yyl58TeP — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

A Q2 elején senki sem sietett a pályára, talán aszfalt hűlésére vártak, a feltámadó szél miatt időlegesen egy-másfél fokot esett is. Két és fél perc után a Mercik gurultak ki elsőként Hamilton vezetésével.

A hétszeres bajnok 1:18,552-vel nyitott, csapattársa 4 ezreddel maradt el tőle. Verstappen közel négytizeddel volt lassabb, Bottas meg is előzte első nekifutása végén.

Ugyan Leclerc-t még Magnussen Haasa is rendes szélárnyékkal húzta, a monacói csak az 5. időt hozta, Sainz csak a 7.-et.

Sergio Pereznek nyomást, de pluszmotivációt is adott a hazai közönség fülsiketítő biztatása, sikerült is a Mercedesek mögé, a 3. helyre ugrania.

Az utolsó nekifutásokra rettenetesen szorossá vált az élmezőny: Hamilton maradt az első, de mögé 8 ezredes hátránnyal ugrott fel Sainz, Russell lemaradása 13 ezred volt, Verstappenné 14, Perezé 63, azaz a top5 mind egytizeden belül volt.

Just 0.063s between the top five in Q2! 🤯 Lewis and George P1 and P3, through to the top 10 shootout! 💪 pic.twitter.com/HIt3eH45xv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2022

Továbbjutottak a mercisek, a Red Bull-pilóták, a Ferrari párosa, a két Alpine-os, Bottas, Norris, kiesett Daniel Ricciardo, a két alphatauris, az alfás Csou és Magnussen, aki így motorcserés öthelyes hátrasorolása miatt az utolsó rajtkockára számíthat.

A Q3 előtt a legnagyobb kérdés az volt, megmaradhat-e a Mercedes/Hamilton hajszálnyira fogyatkozott előnye, hoz-e idén először pole-t a hétszeres bajnok.

Az utolsó, 12 perces szakasznak elsőként Perez futott neki, a közönség továbbra is mennydörgő biztatása mellett. A mexikói mintegy fél másodpercet javított Hamilton Q2-es csúcsidején, a ferrarisok nem is bírtak vele, de csapattársa, majd a Mercedes párosa is megelőzte – igaz, Hamilton körét pályaelhagyás miatt rögtön törölték is. Az angol a rádión a motorerő ki-kihagyására panaszkodott.

Q1: P1

Q2: P1

Q3: P10 (so far) Hamilton loses his first Q3 time for missing the apex at Turn 2#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/6465pxXeys — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

A fináléban is Perez futotta az első mért kört, nem javított, a ferrarisok pedig egyenesen pocsék időket hoztak. Verstappen 1:17,775-tel megerősítette az elsőségét, amire Hamiltonnak és Russellnek sem volt válasza, az utóbbi idejét ráadásul el is vették.

A vasárnap este – magyar idő szerint, az óraállítással is számolva – 21 órakor kezdődő Mexikóvárosi Nagydíjon az első sorból az idei hatodik, pályafutása első mexikói pole-ját megszerző Verstappen és Russell, a másodikból Hamilton és a helyiek kedvence, Perez, a harmadikból Sainz és az egész időmérőn remeklő Bottas, a negyedikből Leclerc és a mclarenes Norris, az ötödikből az Alpine párosa, Alonso és Ocon indulhat majd, ha nem lesz változás.