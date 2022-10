Már pénteken is voltak erre utaló jelek – szektoridők –, a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj utolsó szabadedzése pedig ráaerősíteni látszik arra, hogy a tengerszint felett 2200 méterrel fekvő pályán uralkodó körülmények valamiért fekszenek a Mercedes autóinak.

Az időmérőt megelőző utolsó gyakorláson – melyen a Pirelli-teszelés után már újra érdemi munka folyhatott – George Russell és Lewis Hamilton zárt az első két helyen, méghozzá úgy, hogy Russell kis híján fél másodpercet adott a harmadikként záró világbajnoknak, a Red Bull-os Max Verstappennek.

A 4. Leclerc már háromnegyed másodpercet kapott, a hazai hős Sergio Perez, a másik ferraris, Carlos Sainz, a mclarenes Lando Norris, valamint az Alfa Romeó-s Valtteri Bottas hátránya pedig már egy másodperchez volt közelebb.

Az edzés vége felé Leclerc egyébként az autó elejének tapadására panaszkodott, úgy érezte, nem fordul rendesen a vörös járgány – vélhetően a Red Bull-oknak sem sikerült eltalálni a Pirellik tökéletes kezelését, az abroncsok felmelegítésével voltak gondjaik.

Az utolsó gyakorláson nem történt komolyabb incidens, de nem egy elfékezést láthattunk, a haasos Mick Schumacher pedig látványos, ám ártatlan megpördülést is bemutatott még az elején.

Big spin for Mick Schumacher at Turn 11 😵

The German has got going again and returned to the pits #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/P5PjAehAQv

— Formula 1 (@F1) October 29, 2022