Szürke, de száraz, meleg időben (26 Celsius-fokos levegő, 45 fokos aszfalthőmérséklet), helyi idő szerint 16 órakor kezdődött a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második, rendhagyónak mondható szabadedzése.

A Rodriguez testvérekről elnevezett pályán a mostanában megszokottól eltérően 60 helyett 90 perc volt – pontosabban lett volna – a körözésre, ugyanis a Pirelli felkérésére a csapatok a 2023-as gumik prototípusait tesztelték.

A csapatok-pilóták a gumigyártó által megszabott programot vitték, kivéve azokat a versenyzőket – Albon,Cunoda, Magnussen, Ocon, Russell – akik az első edzésen nem vettek részt, mert autóikat ifjoncok vezették, ők a 2022-es gumikon mehettek ki az aszfaltcsíkra.

A kísérleti Pirellik használata miatt az edzésen elért eredmények nem igazán tekinthetők mérvadónak, így a gyakorlás legérdekesebb epizódja az FP1-ben csapattársa, Carlos Sainz mögött 2. idővel záró Charles Leclerc balesete volt.

A monacói az első félóra vége felé csúszott meg az autóval a 7-es kanyar után, a Ferrari ugyan jelentősen lelassult, mire elérte a TecPro-falat, de a hátsó része így is alaposan összetört, a szárnynak annyi volt, de a felfüggesztések és a talán a sebességváltó cseréjére is szükség lesz szombatra.

Leclerc incidense miatt természetesen előkerült a piros zászló – a hétvégén már harmadszorra –, a körözés 20 perc leállás után indult újra.

Az edzés végül az elsőhöz hasonlóan piros zászlóval ért véget, amikor Csou Kuan-jü hidraulikai hiba miatt két perccel a leintés előtt a stadionban állt félre az Alfa Romeójával.

Zhou Guanyu has pulled to the side at Foro Sol after being told to stop the car

The FP2 session will not be resumed, with less than a minute remaining on the clock #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/YCrJJn6i11

