Gyengén muzsikáltak a Ferrarik a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj szombati időmérő edzésén, esélyük nem volt beleszólni a pole-pozícióért vívott a Mercedesbe. Carlos Sainz így ötödik lett, míg az idén kilenc rajtelsőséget számláló Charles Leclerc-t még az Alfa Romeó-s Valtteri Bottastól is kikapott, csak a hetedik időt autózta a monacói.

Leclerc ennél hátrébbról a szezon folyamán csak akkor rajtolt, ha hátrasorolással sújtották; idei eddigi legrosszabb egykörös teljesítményét specifikus motorproblémákkal magyarázta, de azok nélkül sem lett volna igazán esélyük előrébb törni.

„Volt valami furcsaság vagy hiba a motorral. Nagyon sok időt veszítettem az egyenesekben, főleg a Q3-ban és a harmadik szabadedzéshez képest, még csak nem is a Red Bullhoz vagy a Mercedeshez viszonyítva. Velük szemben már az első szabadedzéstől fogva hátrányban voltunk, és ezzel tisztában is voltunk” – fejtette ki. „Valami furcsa volt a motorral, mert nemigen reagált a gázadásra, főként nagy tempónál. Remélem, hogy sikerül megoldanunk ezeket a problémákat, különben a következetesség szempontjából rendkívül nehéz versenyzünk lesz.”

A 25 éves versenyző szerint – akinek szavait a The Race idézi – megoldás nélkül a versenyen sem lesz képes jobb teljesítményre a Ferrari. „Nem pontosan azt csinálja a motor, amit szeretnék, ezért meglepődnék, ha egy csettintésre megjavulna. Ha velünk maradnak ezek a problémák, a verseny rémálom lesz, így remélem, tudunk valamit kezdeni ezekkel” – folytatta nyilatkozatát borúlátóan.

A megbízhatóság mellett ráadásul a nyers tempó szempontjából is hátrányban van a Ferrari motorja, ami a rendhagyó körülményekkel magyarázható, mivel messze a mexikói pálya fekszik legmagasabban a tengerszint felett, az oxigénhiányos környezet pedig nagyobb igénybevételnek teszi ki a turbófeltöltőt és a hőenergia-visszanyerőt (MGU-H) is.

Sainz ugyancsak biztos benne, hogy ez is közrejátszott a Ferrari lemaradásában, és úgy véli, az olaszoknak néhány pályaspecifikus gyengeséggel is meg kell megbirkózniuk. Bízik benne, hogy ez egyszeri eset, mert mint mondta, ha tökéletes kört rak össze, az is csak két tizedmásodperccel lett volna gyorsabb annál, mint végül amivel kvalifikált – és még ebben az esetben sem biztos, hogy meg tudta volna verni az elektronikai gondokkal küszködő Sergio Pérezt, kettejük között ugyanis 223 ezred volt a differencia.

„A kanyarsebességet nem befolyásolhatja a magasság, szóval, arra tippelek, hogy valamilyen gondunk van a gumikkal és valószínűleg a motorral is” – következtetett a spanyol, hozzátéve, a körülmények miatt eleve úgy érkeztek Mexikóba, hogy kompromisszumokat kellett kötniük.

A portál kérdésére viszont Sainz már bizakodóbb a futamot illetően. „Nem szabad túlságosan letörnünk. Ez egy nagyon különleges pálya, így különleges forgatókönyvet is kíván. Elemeznünk kell, mit csinálhattunk volna jobban, és milyen lehet a versenytempónk. Még az is lehet, hogy pont fordítva lesz, azaz a versenytempónk valamivel jobbnak bizonyul majd az időmérősnél” – tekintett előre.