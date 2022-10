Közismert, hogy Fernando Alonso a múlt hétvégi austini Amerikai Nagydíjon látványos balesetet szenvedett az Aston Martin-os Lance Stroll előzése közben, ám a spanyol – meglepő módon – egy kerék- és elsőszárny-cserét követően folytatni tudta a versenyt, melyen végül a 7. helyen intették le.

Igaz ugyanakkor, hogy a kétszeres bajnok Alpine-járól a balesetet követően sokáig lógott-fityegett, majd le is szakadt a jobb első visszapillantó, ami nem tetszett a Haas-csapatnak, amelynél idén már több alkalommal is narancs-fekete zászlóval intették ki Kevin Magnussent hasonló kaliberű – bár az első szárnyat érintő – sérülés miatt.

Az amerikai csapat a futam után óvást nyújtott be a Red Bull-os Sergio Perez és Alonso esete miatt. Az elsőben ellenük ítéltek, ám a másodikban nekik adtak igazat, a spanyolt a nem biztonságos autóval való vezetés miatt utólag 30 másodperces időbüntetéssel sújtották, amivel a 15. helyre esett vissza.

A büntetést ugyan nem támadhatta az Alpine, ám a francia csapat megtalálta a küzdelem módját: a Haas eredeti óvását óvták meg, ugyanis a kiscsapat a hivatalos határidőt 24 perccel lekésve nyújtotta csak be a maga keresetét az austini versenybírókhoz. Az Alpine formai kifogása működött is, így csütörtök estére – nálunk péntek reggelre – a mexikói verseny stewardjai törölték is a büntetést, Alonso visszakapta a 7. helyét.

A döntés megsemmisítése ugyanakkor komoly felháborodást keltett az Alpine és Alonso rajongói körében, az elmúlt napokban keményen, sokszor a jó ízlés határait bőven áthágva támadták az FIA-t, különösen az Austinban az egyik versenybírói posztot betöltő spanyol Silvia Bellotot.

Alonsónak nagyon nem tetszett a dolog, instagramos üzenetben állt ki az FIA és honfitársa mellett, megfelelő magatartásra intve követőit.

„A leghatározottabban elítélem a Silvia Bellot FIA-versenybírót a közelmúltban ért online abúzust. Az ilyen, gyűlölködő magatartás a sportban és általában a társadalomban is elfogadhatatlan. Az pedig különösen visszataszító, hogy a támadások a sportágunk egyik önkéntes dolgozói és tisztviselői ellen irányultak. Továbbra is teljes mértékben támogatom az F1-et és az FIA-t az ilyen viselkedés elleni küzdelmükben, és erre hívok mindenki mást is!” – írta a veterán.