Bombahírrel indult a szombati nap Monzában: a Williams bejelentette, hogy Alexander Albon helyét Nyck de Vries veszi át a hétvége további részében. Mindennek oka a thai-brit versenyző vakbélgyulladása: a holland debütáns így egy hétvégén belül két csapat autóját is hajthatja, hiszen az első edzésen még az Aston Martinnal ment.

Ezzel az előzménnyel vette kezdetét a Forma-1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzése: szikrázó napsütés, 26 Celsius-fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet várt a mezőnyre, melynek tagjai az eddigieknél is több büntetést zsebeltek be. A korábbi lista 9 fősre bővült azzal, hogy Esteban Ocon Alpine-jában belső égésű motort cseréltek. Ez 5 rajthelyes büntetést ért a franciának. Mellette a Haas dánja, Kevin Magnussen is kapott 15 helyet elemcserék miatt. Csapaatársánál, Mick Schumachernél is cseréltek belső égésű motort (+5 rajthely), és Carlos Sainz Ferrarijában is történtek további cserék, de nála ez már nem számított a meglévő büntetés miatt.

Schumacher gyatra hétvégéje tovább folytatódott: az első edzést kihagyó német alatt a második gyakorlás felénél megállt a Haas, ezúttal pedig részt sem tudott venni az edzés java részén, miután csapata az autó beindításakor kuplungproblémát vett észre.

Haas encontró un problema con el embrague en el arranque de esta mañana. Equipo trabajando para intentar hacer alguna vuelta en libres3 Haas discovered a clutch issue during the fire-up on Schumacher car. Team working to attempt some late laps if possible on FP3#f1 pic.twitter.com/FpsokGh574 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 10, 2022

Sergio Perez Red Bullján továbbra is berezonált nyitott DRS-nél a hátsó szárny felső része, csak enyhíteni tudták, megoldani nem a pénteken is jelentkező problémát.

A pályán igazán csak negyed óra után indultak be a történések, előtte csak hat pilótának volt körideje. A gyakorláson több feszült pillanat is volt a forgalom miatt: Max Verstappen a Red Bullban panaszkodott George Russell Mercedese miatt. Ez kevésbé volt veszélyes, ellenben Sainz és Valtteri Bottas majdnem összehoztak egy csúnya balesetet. A ferraris az első sikánnál poroszkált, a finn versenyző gumijait elfékezve, többszöri irányváltással tudta kikerülni Alfa Romeójával a spanyolt. Az eset miatt vizsgálat is indult.

🚨 Carlos SAINZ, INVESTIGADO por estorbar a Valtteri BOTTAS en la primera variante.#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/0l7vZmBHmc — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 10, 2022

Az edzés legjobb körei az utolsó negyed órában záporoztak, mindenki feltette autójára a lágy abroncsokat. A gyors körök alapján a Red Bull előnyben volt a Ferrarival szemben, az edzést is Verstappen nyerte Charles Leclerc előtt, mögöttük csapattársaik végeztek Sergio Perez, Sainz sorrendben.

Fernando Alonso lett az ötödik az Alpine-nal – ez az időmérőn a sok büntetés miatt a második rajtkockát érné neki -, mögötte Lando Norris végzett a McLarennel, míg a Mercedes legjobb eredményét George Russell szállította: Alonsóékkal együtt a lemaradása már egy másodperc feletti volt. A legjobb tízbe befért még Cunoda Juki (AlphaTauri), Ocon és Lewis Hamilton (Mercedes).

De Vries Williamshez szokó edzése viszonylag jól sikerült: 21 kört tett meg a holland és a 14. lett, 93 ezredmásodperccel volt csak lassabb, mint a csapattárs Nicholas Latifi. Volt ugyan egy sóderágyas kitérője, de ezt leszámítva nem volt problémája.

Nyck de Vries finds the gravel at Turn 7 as he gets to grips with the Williams#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/YOZgurMTvU — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Az Olasz Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.