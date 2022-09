Az első szabadedzéshez képest picit melegebb, 38 Celsius-fokos aszfalton, 27 fokos levegőhőmérséklet mellett folytatódott a pénteki program a Forma-1-es Olasz Nagydíjon a második szabadedzéssel.

Visszatért autójába a két német: Sebastian Vettel és Mick Schumacher kihagyták az első edzést az Aston Martinnál és a Haasnál, helyükön Nyck de Vries és Antonio Giovinazzi ültek.

Schumachernek a második edzésből sem jutott sok: féltávnál leállt alatta a Haas autója valamilyen műszaki probléma miatt. A piros zászlós megszakítás nem tartott sokáig, a többiek elkezdhették, illetve folytathatták versenyszimulációjukat.

Mick Schumacher has ground to a halt in his Haas, which brings out the red flag in FP2. pic.twitter.com/q9iVFoTuuT

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 9, 2022