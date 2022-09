Gyászszünettel indult a 2022-es Forma-1-es szezon 16. versenyhétvégéje, az Olasz Nagydíj II. Erzsébet halála miatt. Az 5793 méteres, 11 kanyarból álló monzai pályán ez azonban nem befolyásolta a programot, ugyanúgy 60 perc állt a mezőny rendelkezésére a 36 Celsius-fokos aszfaltcsíkon, 26 fokos levegőhőmérséklet mellett.

A szabadedzéshez közeledve sorra jelentették be, illetve lengették be félhivatalosan a rajtbüntetéseket. Ezek egy részét az edzés alatt erősítették meg, rögtön hat pilótával kapcsolatban jelentettek be hátrasorolást:

Cunoda Juki (AlphaTauri): a mezőny végéről indul az ötödik begyűjtött megrovás, illetve motorcsere miatt

Max Verstappen (Red Bull): +5 rajthely motorcsere miatt

Sergio Perez (Red Bull): +10 rajthely motorcsere miatt

Carlos Sainz (Ferrari): +25 rajthely motor- és váltócsere miatt

Lewis Hamilton (Mercedes): a mezőny végéről indul motorcsere miatt

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +15 rajthely motorcsere miatt

Emellett a mezőnyben is volt két régi-új arc: Nyck de Vries idén a harmadik különböző csapatnál, az Aston Martinnál vállalt szabadedzés-szereplést, a holland Sebastian Vettel helyét foglalta el. A Haasnál is volt változás, ott Antonio Giovinazzi ült be Mick Schumacher helyére. Ha már változások: nem mehetünk el a besárgult Ferrari mellett sem.

A Red Bullnál egészen korán probléma merült fel: Perez autóján a hátsó szárny a DRS nyitásakor kezdett vad vibrálásba – hasonlót már láttunk tőlük idén. Az AlphaTaurinál Pierre Gaslynak volt gondja: autója folyamatosan füstölt, így 8 perc után vissza is rendelte csapata a garázsba a franciát. A 2020-as monzai győztes azonban hamar folytathatta a megkezdett munkát.

Gyorsabb körökkel csak féltáv után rukkolt elő a mezőny, de a hétvége további részében még ezekhez képest is rengeteget javulnak majd a köridők. Az edzés abszolút eseménymentes volt, a szokásos elsősikán-elfékezésen kívül komolyabb helyzetet senki nem hozott össze.

A szabadedzés eredményének kifejezetten örülhetett a Ferrari: Charles Leclerc 77 ezredmásodperccel nyert Sainz előtt, mögöttük pedig a Mercedes párosa következett George Russell-lel az előkelőbb helyen. Verstappen csak az ötödik lett a Red Bull-lal, őt a két Alpine-pilóta követte Esteban Ocon, Fernando Alonso sorrendben. A legjobb tízbe befért még Cunoda, Bottas és a tavalyi monzai győztes, Daniel Ricciardo a McLarennel.

A leintés után Sainz még megjárta a kavicságyat, de senkinek és semminek nem esett bántódása.

Sainz finds the gravel trap at the end of the session #ItalianGP #WTF1 pic.twitter.com/2uVYSteDMk — WTF1 (@wtf1official) September 9, 2022

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik 17 órától.