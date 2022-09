Fél órával a Forma-1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzése előtt bejelentették, hogy

Alexander Albon helyét Nyck de Vries veszi át a hétvége hátralévő részére.

A hollandnak, aki pénteken még az Aston Martinnál vett részt az első szabadedzésen, a Williamsszel is van tapasztalata még a Spanyol Nagydíjról, így nem okoz neki akkora gondot, hogy helyettesítse a vakbélgyulladás miatt kieső Albont.

A thai-brit pilóta a beszámolók szerint nincs veszélyben, még korán észrevették nála a betegséget. Állapotát jól mutatja, hogy még viccelődni is tudott a Twitteren: kiemelte, hogy a műtéti hegek menőn mutatnak majd rajta és ezzel egyben súlycsökkentést is végeznek az orvosok, ami mindig jól jön az F1-ben.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!

Negatives:

– Missing out on what looks like a strong weekend for us

– Pain

Positives

– Weight reduction for Singapore

– Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W

— Alex Albon (@alex_albon) September 10, 2022