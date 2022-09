Az Alpine és a McLaren szerződéses összetűzésével indult a Forma-1-es nyári szünet, ugyanis azok után, hogy Oscar Piastrit bejelentették az Aston Martinhoz, az idény végén visszavonuló Sebastian Vettel helyére igazoló Fernando Alonso utódjaként, az ausztrál közölte, nem fog az őt kinevelő enstone-i csapatnál versenyezni.

Időközben Daniel Ricciardo idő előtti menesztését is megerősítették, így sejthető volt, de csak pénteken vált hivatalossá, hogy

Piastri 2023-ban a McLaren színeiben mutatkozik majd be.

Piastri helyzetét azonban mindenekelőtt a bajnokság illetékes, szerződésekkel foglalkozó bizottságának (CRB) kellett tisztáznia, a vizsgálatra pedig hétfőn került sor. Ennek során bebizonyosodott, hogy a 21 éves ausztrálnak csak a McLarennel volt érvényes megállapodása, melyet július 4-én, azaz csaknem két hónapja írtak alá.

BREAKING: Oscar Piastri will race for @McLarenF1 in 2023#F1 pic.twitter.com/ssw5PzWbSV

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022