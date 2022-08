Azok után, hogy Fernando Alonso távozott az Alpine-tól és Oscar Piastri is visszautasította a lehetőséget, hogy a francia alakulat pilótája legyen jövőre, jelenleg az a helyzet, hogy nincs nagyon, aki betöltse a megüresedő pozíciót. Ugyan az Alpine-nál azt mondták, bíznak abban, hogy a Piastri-ügyben döntő testület számukra kedvező ítéletet hoz, erre azért nem játszhatnak, készül a háttérben a B terv az Autosport információi szerint.

A csapat kiszemeltje Pierre Gasly lehet, az AlphaTaurihoz pedig utódjául Colton Hertát nézte ki a Red Bull. Gasly ugyan érvényes szerződéssel rendelkezik 2023-ra, de ez nem jelent komoly akadályt a hírek szerint, ugyanis a Red Bullnál már nem számolnak azzal, hogy a francia majd egy nap a nagycsapathoz visszakerül.

Így mehetne ő Esteban Ocon mellé, akivel híresen rossz viszonyt ápolnak ugyan, ennek ellenére ő az első számú esélyes a legfrissebb infók szerint. Az utód Hertával azonban van némi bökkenő: az IndyCar tehetségének nincs elég szuperlicenszpontja, így csak külön engedéllyel lehetne belőle F1-es pilóta. Ennek ellenére a Red Bull motorsportfőnökét, Helmut Markót látták a McLaren-főnök Zak Brownnal beszélni, ugyanis az ő csapatukban versenyez a tengerentúlon a pilóta.

Ha ez mégse jönne össze, az AlphaTauri akár Mick Schumacherre is lecsaphat, akinek egyre inkább kifelé áll a rúdja a Haastól, és a Red Bullnál valószínűleg örülnének egy német pilótának a minden bizonnyal érkező Porsche miatt.

Az Alpine-nál továbbra is opció lehet egyébként Daniel Ricciardo, aki ugyan kicsit összerúgta a port a felső vezetőkkel, amikor otthagyta az istállót, de ez ebben a helyzetben könnyen a múlt homályába veszhet. Az Autosport egyébként még felhívta a figyelmet a csapat másik egykori pilótájára, Nico Hülkenbergre is, aki annyira még nem esett ki az F1-es gyakorlatból beugrásainak köszönhetően, ő is egy opció lehet a kék alakulat számára.