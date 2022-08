A Forma-1-es Belga Nagydíjon legalább hat versenyzőnek kell a mezőny hátsó feléből indulnia különféle motor- és váltócserék miatt, köztük a bajnokság éllovasainak, Charles Leclerc-nek és Max Verstappennek is.

Ilyen nagy rajtrácskavarásnál akár egy különcsata is kialakulhat a büntetettek között az időmérőn a jobb rajthelyért, ám ebből páran kimaradnak. Leclerc például nem fog Verstappennel meccselni, ugyanis a Ferrari talált egy kiskaput a szabálykönyvben, melynek köszönhetően biztosan megelőzi a monacói a Red Bull hollandját, függetlenül a szombati eredményektől.

A szabályok szerint ugyanis aki 15-nél több rajthelyes hátrasorolást begyűjt egyszerre, azt automatikusan a rajtrács végére száműzik. Így járt Verstappenen kívül Lando Norris (McLaren) és Esteban Ocon (Alpine) is. Leclerc, valamint a Haas németje, Mick Schumacher azonban megálltak 15-nél, ami az egyidejű büntetésre vonatkozik, így nekik csak hozzáadódik időmérőn megszerzett pozíciójukhoz a 15 rajthely. Ez a szám azonban bármennyi lehet, a páros így is Verstappenék elől rajtolhat.

A csavar a történetben azonban az, hogy ezt a 15 pozíciós cserés-büntetéses játékot többször is eljátszhatják Leclerc-ék, ugyanis a kulcs az ebben az esetben, hogy egyszerre kell 15 helynél több büntetést begyűjteni. Leclerc így akár több elemet kétszer is kicseréltethet és összességében több büntetést így begyűjthet, mint Verstappen, de így is biztosan a holland elől fog indulni vasárnap.