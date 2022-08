A Forma-1-es Belga Nagydíj szombat reggelén beszámoltunk arról, hogy a Ferrari, kihasználva egy kiskaput a szabályok szövegezésében előnyhöz juttathatja Charles Leclerc-t. A monacói – számos pilótával egyetemben – rajtbüntetést kap, ám kihasználva a nem teljesen jól megfogalmazott előírást, úgy is előrébbről kezdhette volna a vasárnapi futamot, hogy összességében több rajthelyni hátrasorolást kap, mint a szintén büntetett Red Bull-pilóta, Max Verstappen.

Mindezt kifogásolták a csapatok, nem csak a Red Bull, hanem a büntetések miatt szintén érintetté váló Alpine is. A Nemzetközi Automobil Szövetségnek is szúrta mindez a szemét, ugyanis nem az ilyen trükközési lehetőség megteremtése volt a szabályalkotó célja, hanem pont az, hogy ne történjenek pl. olyan motorcserék, ahol az is számított évekkel ezelőtt, hogy ki jelezte ezt hamarabb az FIA-nak.

A szövetség lépett is, és józan döntést hozott: marad a szabály, miszerint aki 15 rajthelynél több büntetést begyűjt, az automatikusan a mezőny végéről rajtol, de a tételek összeadódnak, azaz nem lehet túljárni a szabályon úgy, hogy pénteken és szombaton is 15-15 rajthelyes hátrasorolást begyűjtenek a pilóták – eddig ugyanis át lehetett járni.

Az időmérőnek tehát dupla tétje lesz: a mezőny nagy része a pole-pozícióért harcolhat majd, de Leclerc, Verstappen és még néhány társuk előreláthatóan a 14. pozícióért küzdhetnek.