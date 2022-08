Véget ért a szinte végtelennek tűnő nyári szünet, a Forma-1 visszatért Belgiumban a 2022-es szezon 14. versenyhétvégével. Az elmúlt egy évben átalakították a Spa-Francorchamps versenypályát: a 7004 méteres, 19 kanyarból álló nyomvonal változatlan maradt, csak a bukótereket növelték és alakították át kavicsosra több helyen. Az Eau Rouge – Raidillon kombináció is átalakult, a falakat messzebb tolták a versenypályától.

A new look at Turn 1 with a gravel trap added 👀#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ysILsF3hK9 — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

A pilóták nem rohantak, hogy birtokba vegyék a szemerkélő esőben a 17 Celsius-fokos levegőben és 21 fokos aszfalthőmérséklet mellett a pályát, pedig lett volna mit és kit kipróbálni. Életbe lépett a delfinezés elleni technikai direktíva, mely minden csapat padlólemezének szélét érinti, emiatt alakítani kellett az összes versenygépen. Sok fejlesztés is érkezett, a legtöbbet a McLaren és a Mercedes hozták, de egy-egy alacsony leszorítóerős hátsó szárnnyal mindenki készült.

A Mercedes az előzetes hírekkel ellentétben végül nem festette félig pirosra Lewis Hamilton és George Russell versenygépét, de az autók megkapták a Pink Pig jellegzetes óriásrajtszámait. Mindezeken kívül bemutatkozott egy F1-es hétvége keretein belül Liam Lawson, az F2-ben versenyző Red Bull-nevelt, aki Pierre Gasly AlphaTauriját vette át a hétvége első órájára.

Pár perc elteltével az első tapogatózó körökből kiderült, hogy az aszfaltcsík teljesen alkalmas a slick gumik számára, száraz volt a pálya. Míg a mezőny körözött, hivatalossá váltak a hétvége első büntetései:

Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Lando Norris és Valtteri Bottaskaptak rajtbüntetést motor- és váltóelemek cseréje miatt, így ők a mezőny végéről – vagy legalábbis a hátuljából – rajtolhatnak vasárnap.

Eközben a pályán is voltak történések: Bottas Alfa Romeójával végig technikai gondok voltak, Ocon Alpine-jával sem volt rendben minden, Verstappen pedig épphogy ki tudta kerülni az elé kiengedett Nicholas Latifi Williamsét.

Problemas para Ocon. Mecánicos sacando la caja de cambio. Problems for Ocon. Mechanics taking gearbox off. pic.twitter.com/Zi7dL8TTs0 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) August 26, 2022

Eeeek! 🫣 Things get tight in the pit lane as Latifi is released into the path of Verstappen #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/Qi5nK5wY0B — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

22 perccel a szabadedzés vége előtt előkerült a piros zászló: Kevin Magnussen alatt állt meg a Haas a pályán. Autójának eltüntetése sok ideig tartott, ugyanis fennállt az áramütés veszélye. A csapattagokat kellett emiatt riasztani, ők biztonsággal elszállíttatták a lerobbant kocsit, de emiatt közel negyed óra üresjárat volt az edzésen.

🚩 RED FLAG 🚩 Magnussen has a problem and is stationary out on track just after Turn 1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/0LTZ5QXoFz — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Az utolsó percekben sokan a pályára hajtottak, ráadásul az eső is közelített a pálya felé. Az addig megfutott köridőkön már nemigen javítottak a pilóták, így a Ferrari örülhetett az első edzés végén: Carlos Sainz és Leclerc végeztek az első két helyen Verstappen és George Russell (Mercedes) előtt.

We have some rain on some parts of the track, so the majority of the drivers head back to the pits 🌧️#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/08hekJ07Ny — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Mögöttük érdekes névsor következett: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Daniel Ricciardo (McLaren) és Cunoda Juki (AlphaTauri) zártak az 5-8. helyen, Lewis Hamilton (Mercedes) és Sergio Perez (Red Bull) előtt.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik 17 órától.