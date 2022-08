Red Pig, azaz vörös malac – így becézték a Mercedes 300 SEL 6.8 AMG-t, mely 1971-ben, szinte esélytelenként, az utcai változattól alig különbözve megnyerte a Spa-i 24 órás versenyt kategóriájában, összesítésben pedig második lett.

Mivel a hétvégén Belgiumba látogat a Forma-1 mezőnye, a Mercedes összekötötte a kellemeset a hasznossal, így itt ünneplik meg, hogy az AMG immár 55 éves. Az évforduló kapcsán az egyszer már sikeres, és azóta is ikonikus festés egy részét felviszik Lewis Hamilton és George Russell autójának elejére, azaz félig pirosba borulnak a brackley-i istálló autói. A mintázat a kerekekre is kiterjed, a “lemezfelniket” is úgy színezik majd, mintha azok ötküllős darabok lennének.

