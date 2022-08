Ugyan a nyári szünet az Aston Martin-os átigazolásától volt hangos, a harmadik rajthelyet csípte el a Forma-1-es Belga Nagydíjra Fernando Alonso – igaz, ebben szerepet játszott az is, hogy a mezőny harmadát erőforrás-, illetve váltócseréből kifolyólag hátrasorolták.

„Jó érzés holnap a harmadik helyről indulni, ez most egy új lehetőséget ad arra, hogy jól végezzük a munkánkat” – kezdte mondandóját az Alpine kétszeres világbajnoka.

Alonso Kanadában már indulhatott az első sorból, de végül csak pár pontra tudott váltani, elsősorban a csapat stratégiai melléfogása miatt. „Kanadában túl sokat hibáztunk, főleg a taktikában, kihagytuk a biztonsági autós ziccert, a végén pedig az akkumulátorral is gondjaink voltak” – elevenítette fel a júniusi fiaskót.

„Remélem, holnap tiszta versenyem lesz, és ebből a pozícióból szeretnék előrébb jutni” – tekintett előre a vasárnapi futamra. „Többé-kevésbé abban a pozícióban zártunk ma, amit érdemeltünk, mindazonáltal a Mercedesnek általában jobb a versenytempója, így kemény versenyre számítunk.”

Alonso emellett rámutatott arra is, hogy Max Verstappennel is számolni kell a dobogóért folyó küzdelem szempontjából, hiába rajtol a Red Bull pilótája csak a 15. pozícióból – egyébként maga a holland is ezt tűzte ki célul. „Úgy gondolom, reálisan az 5-6. hely lehet elérhető számunkra, ez is lesz a fő célunk” – zárta a spanyol.