Borús körülmények között, 15 Celsius-fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 14. időmérő edzése Spa-Francorchamps-ban, a 2022-es Forma-1-es Belga Nagydíjon. A harmadik szabadedzés alapján a Red Bull tűnt a legnagyobb esélyesnek, de furcsa időmérőnek nézhettünk elébe, ugyanis hét pilótára várt büntetés.

A Q1 25 perces késéssel kezdődött, ugyanis a betétprogramok során egy balesetnél megsérült a szalagkorlát, ennek javítása pedig kissé elhúzódott.

A kvalifikáció valódi kezdetekor nem volt nagy tolongás a pályán, az elsőként kihajtó Nicholas Latifi is csak egy gumi-előkészítő kört futott a Williamsszel. Az első mért körökre 5-7 percet kellett várni.

A kezdeményező szerepet továbbvitte a Red Bull Max Verstappen vezetésével, őt azonban Carlos Sainz követte a Ferrarival mindössze 3 tizedes hátránnyal az első mért körök után. Jó jel volt neki, hogy befért a másik Red Bull-pilóta, Sergio Perez elé, ugyanis mind Verstappen, mind a ferraris Charles Leclerc büntetést kapott Lando Norrisszal (McLaren), Esteban Oconnal (Alpine), Mick Schumacherrel (Haas) és a két Alfa Romeo-pilótával egyetemben.

A Q1 végére csepergő esőről számolt be Lance Stroll az Aston Martinban. A szabadedzéseken jól ment a kanadai, tovább is jutott a következő szakaszba csapattársával, Sebastian Vettellel ellentétben: a német továbbjutása csak 2 ezredmásodpercen múlott Schumacherrel szemben. Kiesett még Latifi, Kevin Magnussen (Haas), Cunoda Juki (AlphaTauri) és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – utóbbi a 14. helyről fog rajtolni, hiába kapott ő is egy halom rajtbüntetést. Ennek részleteiről itt lehet olvasni.

A hét büntetett pilótából hat továbbjutott a Q2-be, büntetésük ellenére ők is küzdöttek a jobb rajthelyekért, csak egymással. A Red Bull-fölény maradt, sőt, még nagyobb is lett, Perez 6 tizedmásodpercet adott Sainznak, akinek inkább Esteban Ocon Alpine-jától kellett tartania. Közben a Mercedesek is hátracsúsztak a mezőnyben, George Russell a 8., Lewis Hamilton a 10. helyről várhatta a második szakasz fináléját, Daniel Ricciardo pedig mért kör nélkül állt a McLarenben.

Az ausztrál végül a 11. lett, azaz kiesett, csakúgy, mint Pierre Gasly (AlphaTauri), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo), Stroll és Schumacher. A szakaszt végül Leclerc nyerte. Alexander Albon a Williamsszel bejutott a Q3-ba, ami a büntetések miatt az első hat hely valamelyikét jelentette neki.

A Q3-as első körök után Verstappen bő 6 tizedmásodperccel vezetett Sainz előtt, Perez lemaradása 7 tized volt a harmadik helyen. Leclerc pici fáziskéséssel futott köre 8 tizeddel volt rosszabb, Ocon lemaradása már másfél másodperc volt az ötödik helyen, őt Norris, Russell, Albon és Hamilton követte, Fernando Alonso (Alpine) nem fejezte be a mért körét. Leclerc autójára a Ferrari rossz abroncsokat rakott, volt is némi feszültség a rádióban a pilóta és mérnöke között.

Az utolsó mért körre Verstappen, Leclerc és Norris nem is hajtottak ki, előbbiek nem segíthettek így esetlegesen szélárnyékkal csapattársaiknak. Az Alpine próbálkozott ezzel, és Hamilton is be akart szállni hozzájuk szélárnyékozni, ugyanis a kék autók gyorsabbnak bizonyultak az Ezüstnyilaknál. Leclerc-t végül kiküldték a bokszból közvetlenül Sainz elé csak a szélárnyék miatt, de a spanyol többet is hibázott, így nem javított.

Perez sem javított, így Verstappen volt az időmérő leggyorsabbja, de a pole-pozíció Sainzé lett, a holland csak a 15. helyről rajtolhat. Perez mögött a szintén büntetett Leclerc végzett, őt Ocon követte, de ő is hátramegy a rajtrácson, tehát a valódi harmadik helyezett a hatodikként végző Alonso lett. A két Mercedes a 7-8. helyen zárt Hamilton, Russell sorrendben, de ez a 4-5. helyet jelenti a vasárnapi rajtrácson. Albon végül a 9. lett a szintén büntetést kapó Norris előtt.

A valódi rajtsorrendet az alábbiakban állítottuk össze:

A 2022-es Forma-1-es Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.