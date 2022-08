Habár jobb időt ígértek, nem sokat javult az időjárás a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati napjára: 15 Celsius-fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet várta a pilótákat Spa-Frnacorchamps-ba, de legalább szárazak voltak a körülmények.

Az első 15 percben mintha teljesen felborult volna az erősorrend: a két Alfa Romeo vette át a kezdeményező szerepet, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü egy másodperccel vezettek egy másik váratlan páros, az Aston Martiné előtt – hozzá kell tenni azonban, hogy Lance Stroll már pénteken is villogott, ez folytatódott az időmérő napján is. A legjobb hétben mindkét Williams-pilóta neve is szerepelt.

Eközben a Ferrari Red Bullt játszott: a maranellóiak még csak ki sem mozdultak a garázsból, ezt a taktikát többször is láthattuk már kvalifikációk előtti utolsó gyakorlásokon az energiaitalosoktól. 25 percig pihentek a Scuderia autói és versenyzői, Charles Leclerc és Carlos Sainz később csatlakozott a mezőnyhöz. Ez idő alatt Mick Schumachernek már egy szenzorproblémája is volt a Haas-szal, ami megakasztotta edzésprogramját.

A sokáig élen álló Csouról menet közben kiderült, hogy 10 rajthelyes büntetést kap váltócsere miatt, így hétre nőtt azok száma, akiket valamilyen okból hátrébb sorolnak a rajtrácson.

Az edzés elején megszülető köridők azonban árulkodóak voltak, ugyanis két másodperccel lassabb volt a mezőny, mint a pénteki legjobb idők. Azzal, hogy előbújtak a Ferrarik, hirtelen mindenki tovább javult, de az olyan versenyzők is, mint Alexander Albon a Williamsszel – a thai is pariban volt Sainz addigi legjobbjával.

Igazán nagyot azonban a Red Bull lépett előre köridők terén: Max Verstappen sokáig vezetett, de a leintéskor Sergio Perez állt az élre utolsó körével, így a mexikói meg is nyerte a gyakorlást. A Ferrari nem került közelebb, pénteki 8 tizedmásodperces lemaradásuk ezúttal sem csökkent, Sainz lett a harmadik.

Az utolsó percek izgalmáért egyébként pont a Ferrari felelt: Leclerc a pálya középső szakaszán forgott ki nagy sebességgel, de a kavicságy pont lelassította annyira, hogy csak a jobb első szárnyvéglapja bánta az esetet. A monacói ráadásul önerőből kijött a sóderből, de a nagy tempós esés, a por és a falérintés miatt a versenyirányítás sietve rátenyerelt a piros zászló gombjára.

Az utolsó 4 percre a pilóták előtt ismét szabaddá vált a pálya, ekkor alakult ki a végeredmény is. Kiemelendő a Williamsek erősebb formája, akik leggyorsabb szektorokkal vétették észre magukat, de a pontos erősorrendet egyébként nehéz megítélni: hét csapat is képviseltette magát a legjobb tízben.

🏁 END OF FP3 🏁 Perez goes P1 with his final flying lap 👏 TOP 10

Perez

Verstappen

Sainz

Norris

Alonso

Russell

Leclerc

Vettel

Ocon

A Belga Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.