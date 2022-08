Az első szabadedzéshez hasonló körülmények között, 18 Celsius-fokos levegő- és 21 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a pénteki program a Forma-1-es Belga Nagydíjon a második szabadedzéssel. A pálya nedves volt, de egy ívet felszárított az F3-as mezőny az időmérőjükön, így az F1-esek is fel merték rakni a slick gumikat.

Örülhetett Valtteri Bottas és Pierre Gasly is: az Alfa Romeo finnjének autóján megoldották a problémákat, az AlphaTauri franciája pedig visszakapta kocsiját a beugró Liam Lawsontól. A mezőny még most is kereste a határokat, Carlos Sainz például rali-világbajnok apját idézte többször is a Ferrarival, de többen is elfékezték magukat.

Both Mercedes drivers are struggling to get the hard tyres working Lewis locks up heading into La Source

George, meanwhile, goes all squiggly exiting the corner#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/YPS3DAvhhR — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Kisebb incidensek voltak tehát, melyek az edzés végén megszaporodtak, amikor újra esni kezdett az eső.

📻 Norris “Raining quite a bit here now” Lando runs wide at Les Combes, and he’s not the only one! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/J8cQfY6yyz — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

The rain is also causing problems for Mick Schumacher The Haas driver has now escaped the gravel and headed back to the pits#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/QUNBbmyBPV — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Max Verstappen volt így az edzés leggyorsabbja a Red Bullal, több mint 8 tizeddel verve a második Charles Leclerc-t a Ferrariban. A harmadik Lando Norris lemaradása már egy másodperc felett volt a McLarennel. Ha őket kivennénk a sorból, mint azon pilótákat, akik rajtbüntetést kaptak, akkor Lance Stroll örülhet igazán: az Aston Martin kanadaija már az első edzésen is villant, jó formáját pedig késő délutánra is megőrizte.

Őt Carlos Sainz és Lewis Hamilton követte a Ferrarival, illetve a Mercedesszel, de jól ment még Fernando Alonso is az Alpine-nal. A legjobb tízbe befért még George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) és Sergio Perez (Red Bull).

A Belga Nagydíj programja szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.