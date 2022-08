Sebastian Vettel a Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy a szezon végén visszavonul, Fernando Alonso az üresedésre lecsapva gyorsan el is kötelezte magát az Aston Martinhoz. Jelenlegi csapatát, az Alpine-t is meglepetésként érte a hír, de Otmar Szafnauer csapatfőnök szerint nem lesznek súrlódások a szezon hátralévő részében.

“Egyáltalán nem aggódom az idény hátralévő része miatt” – fogalmazott Szafnauer. “A céljaink teljesen világosak, a konstruktőri bajnokságban legalább negyedikek akarunk lenni. A harmadik hely túl nagy lépés lenne.”

“Fernando is tisztában van ezzel. Ő egy profi, egy versenyző. Amint felveszi a bukósisakját, a legjobbját akarja nyújtani, az autóban csak arra tud gondolni, hogy a lehető legjobb helyen végezzen.”

Szafnauer elárulta azt is, hogy az Alpine következő fejlesztési csomagja már a jövő héten, Belgiumban ott lesz, az év végéig folyamatosan érkeznek majd az újítások az idei autóhoz.