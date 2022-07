A Forma-1-es Magyar Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Gyakorlatilag üres kézzel távozott a Ferrari a Forma-1-es Magyar Nagydíjról. Bár Carlos Sainz és Charles Leclerc a második, illetve a harmadik rajtkockából várták a 37. mogyoródi megmérettetést, csak a negyedik és a hatodik helyen intette le őket a kockás zászló.

A maranellóiak futamát bokszutcai és taktikai malőrök is tarkították, de más is hozzájárult ahhoz, hogy végül a Mercedestől is kikaptak. „A pénteki nap után remek versenytempóra számítottunk, de az alacsonyabb hőmérséklet és a pálya állapota miatt ez megváltozott” – magyarázta a Sky Sports F1-nek Sainz.

„Valami volt az autóval és a gumikkal is, így van mit kielemeznünk, visszanézve a korábbi adatokat, és megvizsgálva, mit csináltunk rosszul ilyen körülmények között.”

„Nyilvánvalóan szenvedtünk csapatként, az első bokszkiállás miatt alulmaradtam George-dzsal [Russell] szemben. Márpedig, ha nem kellett volna piszkos levegőben autóznom, leegyszerűsítette volna a verseny képét. De ez van. Ez az igazság most, a kerékcseréknél is elbuktunk. Erősebben, jobb csomaggal akarunk visszatérni a nyári szünetről” – zárta gondolatait a spanyol.

Az egyszeres nagydíjgyőztes ráadásul nemcsak a pályán, hanem a bajnokságban is megelőzte Russell, így most az ötödik helyen áll. Tetemes, 102 pont a hátránya a listavezető Max Verstappennel szemben.