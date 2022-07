A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Mercedes párosa, Lewis Hamilton és George Russell előtt. A Ferrari teljesen elszúrta a futamot stratégiai baklövéseikkel, Carlos Sainz a negyedik, Charles Leclerc csak a hatodik lett Sergio Perezzel (Red Bull) kettejük között.

A mogyoródi futam egy igazi stratégiai háború volt a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull között, amit az döntött el, hogy a Ferrari a közepes rajtgumik után közepeseket rakott mindkét autójukra. Ez a kombináció hibás döntésnek bizonyult, ugyanis a futam végére csak a lágyat vagy a keményeket választhatták – előbbi nem tartott volna ki, utóbbi pedig nem tapadt a Hungaroringen uralkodó körülmények között.

A futamot a taktikai eltérések miatt többen is vezették különböző fázisokban. Miután Leclerc a második etapban megelőzte Russellt, úgy tűnt, megnyerheti a futamot, de Verstappen második cseréjére rosszul reagáltak: kemény gumikat tettek a Ferrarira, így visszaesett a mezőnyben a monacói. Miután Russell is visszaelőzte őt később, egy újabb kerékcserével lágyakra váltott, de azokkal sem jutott már előrébb.

Sainz esetében a dupla közepes etap után lágy jött, de Hamilton gyorsabbnak bizonyult a spanyolnál ugyanazon a taktikán: a Mercedes jobban kezelte a gumikat a maranellóiaknál.

Verstappen ebből nem sokat tapasztalt, és még egy megforgás is belefért neki száguldása közben. Mindennel együtt annyival gyorsabb volt mindenkinél, hogy legfeljebb egy műszaki hiba állíthatta volna meg őt.

Az említetteken kívül pontot szerzett még Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) és Sebastian Vettel (Aston Martin). A futamot egyedül Valtteri Bottas (Alfa Romeo) nem fejezte be.

A pontversenyek állása:

A bajnokság a nyári szünet után, négy hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik.

Felhős időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett sorakoztak fel az autók a rajtrácsra a 2022-es szezon 13. Forma-1-es futamára, a Magyar Nagydíjra.

Az időmérőt követően a Mercedes ifjonca, George Russell indulhatott az első helyről a Ferrari párosa, Carlos Sainz és Charles Leclerc elől. Őket Lando Norris követte a McLarennel, a harmadik soron az Alpine pilótái, Esteban Ocon és Fernando Alonso osztozhattak. Lewis Hamilton a hetedik helyről várhatta a piros lámpák kialvását a másik Mercedesszel Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Daniel Ricciardo (McLaren) elől. Max Verstappen katasztrofális időmérője után csak a 10. helyről rajtolhatott csapattársa, Sergio Perez elől.

Az időmérőn kialakult rajtsorrend csupán annyiban módosult, a 19. legjobb időt futó Pierre Gasly AlphaTaurijában motort cseréltek, a francia így a bokszutcából indult. A két Red Bull is friss erőforrásokat kapott, de őket nem büntették.

A Pirelli szerint egyaránt gyors lehetett volna száraz időben az egy- és kiállásos megoldások közül a lágy-közepes-közepes és a lágy-kemény taktika a 70 körös futamon, de a lágy-kemény és a közepes-kemény-lágy variációkat sem vetették el. A mezőny a rajthoz lágy és közepes gumikat választott: az élmezőnyben Russell, Norris, Ricciardo, Verstappen és Perez voksolt a lágyabb keverékre.

