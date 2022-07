Felszáradó pályán, 21 Celsius-fokos levegő- és 26 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 13. időmérő edzése a Hungaroringen, a 2022-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye nem volt mérvadó, melyet jól mutat, hogy Nicholas Latifi lett a Williamsszel a leggyorsabb.

A Q1-ben részt tudott venni Sebastian Vettel is azok után, hogy Aston Martinjával a falnak csúszott az utolsó gyakorláson. Az autó nem sérült komolyabban, az elsők között gurult pályára a kvalifikáción. Nem is volt egyébként kérdés, hogy minden autóra a lágy gumik kerülnek fel.

A Ferrarik kicsit rizikós játékot űztek azzal, hogy későn hajtottak ki a bokszból, ugyanis ők nem tudták jól felmelegíteni abroncsaikat mért körükre az eddigieknél sokkal hűvösebb aszfalton. Charles Leclerc első köre kifejezetten gyengén sikerült, de másodjára bebiztosította helyét a Q2-ben úgy, hogy egy szett abronccsal két mért kört is futott.

A pálya azzal, hogy gyakorlatilag most kezdett el újragumizódni, rengeteget javult percről percre. Szinte olyan érzése lehetett az embernek, mintha felszáradó aszfalton zajlana az autózás, így folyamatos volt a körözés. A Q1-ben végül búcsúzott a két AlphaTauri, Pierre Gasly ráadásul úgy, hogy elvették továbbjutást érő körét pályakiszélesítés miatt. Vettel időmérője is véget ért, valamint a két Williamsé: Latifi úgy lett utolsó, hogy az első szektorban ő volt a leggyorsabb.

A Q2 elején a Ferrari, a Haas és a Mercedes pilótái használt abroncsokkal futottak biztonsági köröket, míg a McLaren és a Red Bull autóin új gumik csillogtak. Ennek is volt köszönhető, hogy Lando Norris 6, illetve 7 tizedmásodpercet adott Charles Leclerc-nek és Carlos Sainznak, bár Sergio Perez is kapott tőle 4 tizedet a Red Bullban, szintén új gumikon.

Max Verstappen azonban amikor megjött, átvette a kezdeményező szerepet. Örülhetett ennek a Red Bull, annak azonban nem, hogy Perez első mért körét elvették pályaelhagyás miatt. Ezalatt Fernando Alonso is villant az Alpine-nal, és Csou Kuan-jü is másodpercen belüli kört futott Alfa Romeójával. Pereznek később visszaadták a körét – mint kiderült, tévesen vették el tőle azt, mert a pályán maradt.

Alonso with a quick lap, goes P2 👏

A kiesés ellen zajló küzdelembe menet közben megérkezett néhány esőcsepp is a Red Bull szerint. Javítani ennek ellenére tudtak még a pilóták, és valamit csúnyán benézett a Red Bull, ugyanis Perez kiesett a Q2-ben Csou, a két Haas és Lance Stroll (Aston Martin) társaságában.

Despite the reprieve on track limits Perez can’t improve his time enough to make Q3

A Q3-as első felfutások után Sainz bő 4 tizeddel verte a mezőnyt. George Russell volt a második a Mercedesszel, de használt gumikon, a harmadik Leclerc pedig gyenge első szektort futott. Őt Lewis Hamilton (Mercedes), Alonso és Norris követte, Verstappen pedig csak a hetedik volt, ugyanis még nagyobbat rontott az első szektorban, mint Leclerc. A holland mögött Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Daniel Ricciardo (McLaren) volt a sorrend.

Sainz is on provisional pole after the first runs

He’s half-a-second clear of Russell with Leclerc third.

Verstappen locked up at Turn 2 and could only manage P7. #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2NlrX1ax9c

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022