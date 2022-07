Ahogy arra számítani lehetett, jelentős fordulat állt be az időjárásban péntekről szombatra: a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésére megérkezett az eső. A levegő 19 Celsius-fokra, a pálya 22 fokra hűlt, a vízutánpótlás pedig folyamatos volt.

It’s definitely a waterproofs day at the Hungaroring! ☔️ Final practice is next up, qualifying later! 🙌#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/AtuzerdP46 — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Ilyen körülmények között általában nemigen igyekeznek a pilóták, de annak tudatában, hogy az időmérőn is nedves lehet az aszfalt, a pilóták egy része lassan-lassan elhagyta a bokszutcát. Az első próbálkozások mind esőgumikon zajlottak, leszámítva Fernando Alonsót, aki Alpine-jára átmeneti abroncsokat rakatott.

15-20 perc után a pályán lévő autók száma jelentősen lecsökkent, ugyanis újra rázendített az addig csak enyhébb eső. Többen úgy voltak vele, hogy ezt követően már ki sem hajtanak a pályára, a ferraris Charles Leclerc például azt mondta, mehetne még, de nincs sok értelme.

Az edzés második felében azonban javultak a körülmények, az eső alábbhagyott és a pálya is száradt valamelyest, így ismét megjött sokak kedve a körözéshez. Előkerültek az átmeneti gumik (nem csak Alonsónál), és habár többen is panaszkodtak a tapadás teljes hiányára, az idők azért elkezdtek javulni. Leclerc meg is tapasztalta, milyen a tapadáshiány: majdnem a falba állította a Ferrarit egy megforgással, de Pierre Gaslynak is volt egy piruettje a sikánban az AlphaTaurival.

Pierre Gasly slides off track but he’s got going again#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/ubLrKsA4Lm — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Leclerc has a moment coming out of Turn 3 😮 He nails a perfect 360° and then nonchalantly goes on his way! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/wGo1MmAMAk — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Kicsivel később Sebastian Vettel csúszott a falba az Aston Martinnal, 9 perccel az edzés vége előtt előcsalogatva a piros zászlót.

🔴 We have a red flag 🔴 Seb has spun off into the barriers at Turn 10 – he’s ok, just bruised pride#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/nxBBJs5B06 — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

A pilóták még lehetőséget kaptak az utolsó négy percre egy-két gyors körre. Ekkor alakult ki a megdöbbentő végeredmény is: Nicholas Latifi lett a leggyorsabb a Williamsszel, csapattársa, Alexander Albon pedig a harmadik lett, kettejük közé csak Leclerc fért be a Ferrarival. A sereghajtó találhatott valamit a furcsa, felszáradó körülmények között, gumijaikat rendkívül jól kezelték.

A Magyar Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.