29 Celsius-fokos levegő és 50 fokos aszfalt várt a mezőnyre a Forma-1-es Francia Nagydíj harmadik szabadedzésén, minimálisan volt csak hűvösebb az idő, mint a pénteki szabadedzéseken.

A pilóták folytatták a pénteken megkezdett munkát, a rövidebb versenyszimulációk mellett ez a szakasz főként az időmérőre dolgozásról szólt. Sergio Perez már a nyitásnál a pályán volt, a Red Bull mexikóijának pénteki napja nem alakult jól, problémái voltak az autóval. Hamar pályán volt a Mercedes is, ők is elégedetlenek voltak eddigi teljesítményükkel. A mezőny többsége ennyire nem sietett, a legtöbben 10-15 perc után hajtottak csak először a pályára.

Az edzés alatt újabb büntetésekre derült fény: ahogy az várható volt, különösen az elszólás után, Carlos Sainz autójában több elemet is kicserélt a Ferrari. A spanyol új belső égésű motort, hőenergia-, illetve fékenergia-visszanyerő rendszert és turbót is kapott, így a rajtrács végéről indulhat majd csak vasárnap, függetlenül időmérős eredményétől. Ugyanez egyébként igaz a Haas dánjára, Kevin Magnussenre is, aki pontosan ezekből az elemekből kapott szintén frisset, és ezzel együtt büntetést.

Azok után, hogy ezek kiderültek, a pályán hívta fel magára a figyelmet a Ferrari: Charles Leclerc-nek volt egy nagyon furcsa megforgása. Szerencséjére óriásiak a bukóterek a Paul Ricard-on, így csak a gumik bánták a piruettet. Sainz is kifutott itt-ott a pályáról, de többeken is kifogtak a hosszú, nyújtott kanyarok.

Charles Leclerc finds himself in a spin 🔄😲 We hope those tyres are alright….👀😅#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/yeAJSeOUjy — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

Carlos Sainz gets out of shape for a brief moment 😅 It’s getting a bit dicey out there 👀#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/TrBF8L5MVK — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

A Ferrarisok stratégiája egyébként érdekes, de érthető volt a 60 perces gyakorláson: Sainz szinte az összes lágy gumiját elhasználta időmérős gyakorlásokra, ugyanis az időmérőn nemigen lesz szüksége rá. Ezzel Leclerc-nek segített, aki addig tovább dolgozhatott a versenybeállításokon.

Szükségük is lehet minden tudásra a gumikat illetően a Red Bull ellen, ugyanis Max Verstappen több mint három tizedmásodperccel gyorsabb körrel végzett az élen, mint Sainz legjobbja. Leclerc a harmadik helyen már 6 tizedet kapott a hollandtól.

Mögöttük Lewis Hamilton negyedik lett a Mercedessel, de a csapat lemaradása nem csökkent: majdnem egy másodpercet kapott a brit Verstappentől. Az őt követő Perez és Russell pedig inkább Fernando Alonso Alpine-jától és Alexander Albon Williamsétől tarthatott az 5-8. helyen helyen köridőszempontból.

A Francia Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.