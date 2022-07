A 2022-es Forma-1-es szezonban minden csapatnak két alkalommal lehetőséget kell biztosítania kezdő, F1-es tapasztalattal minimálisan rendelkező pilótáknak arra, hogy vezethessenek aktuális versenygépeket egy hétvége keretein belül. Az év első felében eddig nem voltak túl aktívak a csapatok ebből a szempontból, a Red Bull és a Williams esetére emlékezhetünk a Spanyol Nagydíj első szabadedzéséről.

Most a Mercedes is csatlakozik a sorhoz: Lewis Hamilton a Francia Nagydíj első szabadedzését hagyja ki emiatt, helyére pedig a Williamshez is beugró Nyck de Vries érkezik. A holland neve mellett eddig egy Forma-2-es bajnoki cím és egy Forma-E-világbajnoki cím szerepel.

A bejelentéskor közölték, hogy a második vezetési lehetőségre majd George Russell autójában kerülhet sor. A pilóták maguk döntöttek arról, hogy mely futamokon adják át a volánt, a fiatal brit a szezon egy későbbi, a nyilvánosság számára be nem jelentett futamon tesz majd így.