A megszokottól eltérő felállással vesz majd részt a Forma-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésén a Red Bull, ugyanis Max Verstappen oldalán az egyik junior, a Forma-2-ben versenyző Jüri Vips kap lehetőséget a csapat másik autójában.

A 21 éves észt pilóta az előző két évben a szezon végi újoncteszten már körözhetett a Red Bull-lal, de nagydíjhétvégén most először ülhet autóba.

Heading out for FP1 👊 Juri Vips will drive the RB18 in Friday's first session at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/H9aBCTEjPl