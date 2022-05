Versenyzőt cserél a hétvégi Forma-1-es Spanyol Nagydíjra, legalábbis annak első szabadedzésére a Williams: a péntek kora délutáni gyakorláson a Forma-E tavalyi világbajnoka, a Mercedes-tartalékos Nyck de Vries veszi át Alexander Albon helyét – jelentette be hétfőn a csapat.

A holland korábban esélyesként pályázott a grove-i istálló ülésére, ahogyan az Alfa Romeóéra is, de mindkettőről lecsúszott, így maradt a Mercedes Forma-E-csapatánál: a szezon felénél két győzelemmel hatodik a pontversenyben. Ugyanakkor – mint azt a The Race írja – a 27 éves pilóta bemutatkozása még így is megvalósulhat, miután továbbra is inog Nicholas Latifi széke a csapatnál, bármennyire is cáfolja az erről szóló híreszteléseket a kanadai.

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget a Williamsnek” – mondta a bejelentés kapcsán De Vries, aki korábban a McLaren kötelékébe is tartozott. „Nagyszerű, hogy megismerhetem a csapatot és vezethetem az FW44-et, akárcsak az, hogy Forma-1-es hétvégén léphetek pályára. Jól halad a felkészülés a tesztre, hihetetlenül támogató módon áll hozzám a csapat. Alig várom már.”

„Várjuk, hogy Nyck autóba ülhessen az első edzésen, mert mindig jó egy új versenyzővel együtt dolgozni, egyúttal egy másik véleményt meghallgatni az autó erősségeiről és gyengeségeiről” – fogalmazott a holland bevetéséről Dave Robson, a Williams teljesítményfőnöke. „Nyck tapasztalata és profizmusa kulcsfontosságú lesz pénteken, mert több tesztet is lebonyolít majd, mielőtt visszaadja az autó Alexnek.”

De Vries pályára küldésével a Williams az egyik legújabb Forma-1-es szabályváltozásnak tesz eleget, miszerint az idei évtől minden csapat köteles két szabadedzésen is fiatal pilótának lehetőséget biztosítani. Ami pedig a holland jövőjét illeti, egyelőre kérdéses, mi vár rá, a nyáron véget érő szezon után ugyanis a Mercedes kiszáll a Forma-E-ből – mint az a hétvégén kiderült, a McLaren veszi át a csapatot, de várhatóan új pilótafelállással.