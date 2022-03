A hétvégén a Bahreini Nagydíjjal elkezdődik a Forma-1-es világbajnokság 73. idénye. 2022 új korszakot nyit a királykategória történetében, radikális műszaki változások hozhatnak újfajta versenyzést.

A technikai változásokat nemrég már összeszedtük, ebben a cikkben olvashattok róluk, ezúttal pedig a versenynaptárt, a sportág irányításának változásait, az új sport- és egyéb szabályokat, valamint a mezőny átalakulását vesszük sorba, mielőtt felbőgnének a motorok.

23 futamos vébé 22 helyszínnel

A Forma-1-ben az idei évre is rekordszámú 23 futamot terveztek be. A koronavírus-járvány miatti kimaradások után – papíron – visszatér Japán és Szingapúr, már a második fordulóban újra jön a tavalyi tapasztalatok alapján módosított dzsiddai utcai pálya (Szaúd-Arábia), májusban pedig vadonatúj helyszínként csatlakozik a floridai Miami, így az Amerikai Egyesült Államokban két fordulót is rendeznek majd.

Az orosz-ukrán háború kapcsán ugyanakkor ejtették Szocsit, sőt, Oroszországba a belátható jövőben nem tér vissza az F1, így a tervezett szentpétervári versenynek is annyi. Egyelőre nem dőlt el, mivel pótolják az Orosz Nagydíjat, esélyes lehet Portugália, Törökország és a malajziai Szepang is.

Megbukott a versenyigazgató

A botrányos véget ért 2021-es szezonzárót követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) alaposan kivizsgálta a történteket, a leglátványosabb eredmény pedig a 2019-ben a váratlanul elhunyt Charlie Whiting helyére érkezett új versenyigazgató, Michael Masi leváltása lett. Az ausztrál két utódja idén rotációban a német túraautó-bajnokság (DTM) volt versenyigazgatója, Niels Wittich és a hosszútávú világbajnokság (WEC) versenyigazgatója, Eduardo Freitas lesz.

Rövidebb hétvégék

Jó ideje tervezett, idén megvalósuló újítás a hétvégék lerövidülése, vagyis sűrűbbé válása: a nem sprintfutamos fordulókon az eddig sajtónapként használt csütörtök 2022-től „nem játszik”, a médiás kötelezettségeket a pénteki nap délelőttjén tudják le a csapatok, pilóták, majd mindkét egyórás szabadedzést délután zavarják le.

A cél az F1-ben dolgozók munkaterhének csökkentése, más kérdés, hogy annak ellenére, hogy a versenyzőknek így már nem kell a kamerák és mikrofonok elé állniuk, a motorhome- és garázsépítést, a műszaki előkészítést végző csapattagoknak így is kedden-szerdán kezdődik majd egy-egy nagydíj.

Értékesebb sprintfutamok

2021-ben mutatkozott be és az idei évre is marad a sprintfutam, igaz, módosításokkal. Ahogy tavaly, idén is három lesz a szombati 100 km-es, 25-30 perces versenyből, méghozzá Imolában, az ausztriai Red Bull Ringen, valamint a Sao Pauló-i Nagydíj helyszínén, Interlagosban.

Ezek rajtsorrendje a megelőző pénteken dől el, de míg tavaly a szombati győztes került az F1-es almanachokba a pole-szerzőként, az idei évtől már a pénteki kvalifikáció győztesét jegyzik fel ekként, annak ellenére is, hogy a vasárnapi rajtrácsot a sprint végeredménye adja.

A sprintverseny értéke jelentősen megnő: míg az első, kísérleti évben csak a dobogósok kaptak 3-2-1 pontot, idén már az első nyolc helyezettet jutalmazzák 8-tól egyesével csökkenő pontokkal.

Versenykör nélkül nem lesz eredmény

A 2021-es spa-francorchamps-i kutyakomédia után – amikor az eső miatt valódi versenykör nélkül osztottak pontokat – rendbe szedték, pontosították a különböző hosszúságú futamokért kiosztható egységek témakörét is.

Az idei évtől minimum két zöld zászlós, azaz biztonsági autó, VSC nélküli, teljesen tiszta versenykör után lehet csak nagydíjnak nyilvánítani egy versenyt, ennél kevesebb nem érhet pontot.

Ha a kiírt versenytáv negyedét sem teljesíti a mezőny – még pontosabban a vezető autó/pilóta –, mindössze az első hat kap pontot, 6-5-4-3-2-1 kiosztásban. Ha a táv 25%-án túl, de felének elérése előtt ér véget a verseny, az első kilencet jutalmazzák (13-10-8-6-5-4-3-2-1 pont), ha pedig az 50%-on túl, de a teljes táv háromnegyedének elérése előtt lesz vége a körözésnek, a top10-ből mindenki pontot szerez, igaz, kevesebbet (19-14-12-10-8-6-4-3-2-1 pont), mint alapesetben. A táv 75%-ának teljesítése után a teljes pontokat osztják ki, ahogy eddig is.

Vége a gumikorlátozásnak

Az idei évtől a futamok rajtjára a Q3-ba jutó, top10-be kvalifikáló versenyzők is szabadon, kötöttségek nélkül választhatnak gumikeveréket, immár nem lesz kötelező a Q2-ben leggyorsabb idejüket elért szettet használni.

A biztonsági autó megelőzése

A tavalyi szezonzáró egyik botrányos momentuma volt, hogy a hajrá előtt nem sokkal a versenyigazgató a biztonsági autó megelőzésére utasította a Lewis Hamilton és Max Verstappen közötti öt autót, míg a hátrébb körhátrányban lévők maradtak a sűrűjében. Az akkori szabály homályos fogalmazása ezt meg is engedte, ám 2022-re pontosítottak: ha a safety car mögül előreküldik a pozíción kívül lévőket, mindenkinek mennie kell. Eddig a szabály szövegében az „any” (bármelyik) szó szerepelt, melyet a teljesen egyértelmű „all”-ra (mindegyik) írtak át.

Kötelező lesz az ifjoncok bevetése

A Forma-1-be nehéz, sőt egyre nehezebb bejutni – idén például csak egy szem újonc lesz a mezőnyben –, így az utánpótlás-nevelés serkentésére az FIA kötelezővé tette, hogy minden egyes csapat az idény legalább két fordulóban ifjoncot – legfeljebb két F1-es futamon indult pilótát – küldjön pályára az első szabadedzéseken.

Egyetlen újonc, több csapatváltó

Ha már szóba került az idei egyetlen újonc, térjünk is rá a versenyzőkre, ugyanis jelentős mozgások zajlottak, átalakult a rajtrács 2021-hez képest.

A bajnokcsapat Mercedes öt év után elbúcsúztatta Valtteri Bottast, a 10-szeres futamgyőztes finn honfitársát, a tavalyi szezon végén végleg visszavonult Kimi Räikkönent váltja az Alfa Romeónál.

Bottas ülését az elmúlt három évben a Williamsnél nevelt George Russell kapta meg, érdekes lesz látni, az éhes, már-már türelmetlen angol fiatal hogyan teljesít minden idők legeredményesebb F1-es versenyzője, Lewis Hamilton mellett.

A Red Bullnál, a Ferrarinál, a McLarennél, az AlphaTaurinál, az Alpine-nál és az Aston Martinnál maradt a korábbi felállás, igaz, legalábbis a szezonnyitó hétvégéjén nem az eredetileg nevezett páros vezet majd. Csütörtökön jelentették be, hogy Sebastian Vettel pozitív koronavírustesztet produkált, így a négyszeres bajnokot az örök beugró honfitársa, Nico Hülkenberg helyettesíti majd.

A Williamsnél Russell helyére a továbbra is Red Bull-kötődésű Alexander Albont igazolták, a thai pilóta most új esélyt kapott arra, hogy megmutassa, nem a tehetség hiányzott korábban, csak a körülmények nem voltak megfelelők a kibontakozására.

Már említettük, hogy Bottas az Alfa Romeóhoz került, ahonnan Räikkönen mellett – bár ő nem önszántából – Antonio Giovinazzi is távozott. A veterán finn csapattársa a már említett egyetlen újonc, a kínai Csou Kuan-jü lesz. A 22 éves versenyző tavaly a Forma-2-es bajnokság 3. helyén zárt.

Ukrajna Oroszország általi lerohanása nem csak a versenynaptárra volt hatással: a Haas tavaly az orosz vegyipari milliárdos oligarcha Dmitrij Mazepin Uralkali-szponzorációjával és az egyik ülésében fiával, Nyikitával indult, de a konfliktus kitörése mind a szponzorációt, mind Mazepin versenyeztetését tarthatatlanná tette, az első előszezoni teszt után mindkettejüknek búcsút intettek. A második F1-es évét kezdő Mick Schmacher mellé a csapatnál 2017-től négy idényt lehúzott Kevin Magnussent hívták vissza. A dán az autó értékelésében és fejlesztésében, valamint a kis Schumi teljesítményének felmérésében is hasznos lesz a Haas számára.

A 2022-es szezon ma délután 13 órakor veszi kezdetét az első szabadedzéssel, a szombati időmérő és a vasárnapi futam is 16 órakor kezdődik majd. Mint mindig, a versenyhétvége eseményeiről folyamatosan tudósítunk majd a Vezessen, hétfőn 19 órakor pedig videós kibeszélőnkben, a Csapatrádióban tekintjük át az idénynyitót.