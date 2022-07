Tulajdonképpen senkitől sem zavartatva nyerte meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj sprintjét Max Verstappen, ezzel a címvédő megőrizte rajtelsőségét a vasárnapi versenyre. Az első körök adok-kapokjai ellenére a ferrarisok között is változatlan maradt a Charles Leclerc, Carlos Sainz sorrend.

„Sima verseny volt. Jól sikerült a rajt az elején, ami javulást jelent, de így kellett kezdődnie egy sprintnek” – nyugtázta elégedetten Verstappen a leintés után. „Az első néhány körben a Ferrarik is csatáztak egy kicsit, így lett némi eőnyöm, majd eléggé hasonló volt a tempónk.”

„Úgy gondolom, holnap ismét érdekes lehet a csata, hiszen hosszabb lesz a verseny, és a gumik is okozhatnak meglepetést. Az autó jól működik, még ha néhány dolgot finomhangolni is kell. Összességében amúgy ezen a hétvégén is igen versenyképesek vagyunk.”

„Max már a sprint első felében is nagyon gyors volt, eléggé nyomta az elején” – mondta a hollnadról Leclerc. „Próbáltam menedzselni a gumijaimat, hogy támadhassak a végén. Volt egy kis csatám Carlosszal, de utána a végig tudtam nyomni. Sikerült is egy kicsit feljebb zárkóznom, így összességében eléggé szoros lett.”

„Remélhetőleg a holnapi versenyen is tudok olyan jó rajtot venni, mint ma, és egy kicsit több nyomást helyezni Maxra.”

„Jól sikerült a rajtom, majd a 3-as kanyarig Maxszal, később pedig Charles-lal tudtam csatázni. Jó móka, jó verseny volt. Valószínűleg kissé túlmelegedtek a gumijaim Charles mögött, ezért el kellett vennem” – összegzett Sainz.

„Javítanunk kell a tempónkon, mert Max nagyon erős volt az elején. Lépésről lépésre, de úgy tűnt, hogy kezdünk egálba kerülni vele. A holnapi futam hosszabb lesz, így bármi megtörténhet. Fontos, hogy mindketten harcban vagyunk [a világbajnoki címért – szerk.], így a legjobbunkat kell nyújtanunk, hogy legyőzzük Maxot” – tekintett előre bizakodva.