A Forma-1-es Monacói Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Miután Charles Leclerc hazai átka továbbra sem tört meg, Sergio Pérez nyerte az esővel és két megszakítással bolondított Forma-1-es Monacói Nagydíjat. Annak révén, hogy a Ferrari pilótája csak negyedik lett, az előtte célba érő Max Verstappen tovább növelte előnyét a bajnokság élén. Korántsem biztos azonban, hogy a holland meg is tarthatja dobogós eredményét.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke ugyanis a leintés megerősítette többek között a RaceFansnek, hogy a Ferrari óvást nyújtott be ellene. A maranellói istálló lépésre ráadásul nem is lehet alaptalan: a vb-címvédő egyik kerékcseréjét követően ugyanis valóban úgy látszott – legalábbis amennyire a fedélzeti kamera képéből látni lehetett –, hogy a bokszutca kijáratánál két kerékkel is átlépte a vonalat a bokszutca kijáratánál, amit a szabály egyértelműen tilt.

Otra cosa que nos hemos olvidado, Verstappen cruzó la linea del pit exit (la amarilla a lado izquierdo). Deberia ser sancionado.#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/7PsybP6nYx — Vicente Antonio Arteaga Aedo (@ArteagaAedo) May 29, 2022

Ennek ellenére a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nemhogy nem vizsgálta Verstappent, még csak nem is jegyezte a látottakat, nem úgy, mint a futamot megnyerő Sergio Pérez esetében, de a mexikóinál is csak a feljegyzés történt meg, ezt követően semmit sem kommunikáltak azzal összefüggésben.

Időközben a versenyfelügyelők Pérezt és Verstappent is beidézték, ugyancsak a Ferrari közbenjárásával.

Hasonló kihágásokat korábban időbüntetéssel szankcionáltak, de miután Carlos Sainz csak 1,1 másodperccel Pérez mögött ért célba a második helyen, és Leclerc lemaradása is mindössze 1,4 másodperc volt Verstappennel szemben, már egy öt másodperces büntetés is jelentősen átrajzolná a Monacói Nagydíj végeredményét, ami a legdrasztikusabb esetben akár kettős Ferrari-sikert is jelenthet.

Mattia Binotto csak Verstappen ügyében szólalt meg, de meggyőződése, hogy a holland átlépte a vonalat. „Nemcsak közel volt hozzá, át is lépte” – jelentette ki a Sky Sports F1-nek a Ferrari csapatvezetője, miközben a Nemzetközi Sportkódex és a versenyigazgatói jegyzetek vonatkozó pontjára hivatkozott. „Úgy gondolom, minden egyes csapatnak az a kötelessége és feladata, hogy kövesse a versenyigazgató utasításait.”