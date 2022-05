Sergio Perez nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíjat a ferraris Carlos Sainz és a csapattárs Max Verstappen előtt. A pole-ból rajtoló ferraris Charles Leclerc a taktikán, csapata hibáján vesztett rajta, de ezúttal legalább célba ért hazai versenyén, negyedik lett.

A futam bő egy órával a tervezett kezdés után kezdődött el igazán a rajt előtt hirtelen megérkező, majd erősen rákezdő eső miatt. A futam tényleges elindulása után az élmezőny sorrendje (Leclerc, Sainz, Perez, Verstappen) – nem változott, ám a helyzetet megkavarta a felszáradó pálya, illetve az arra adott reakciók.

Először Perez autóján cseréltek kereket, az esőgumit átmeneti abroncsokra cserélték nála. Őt Leclerc és Verstappen követték, de két körrel későbbi lépésük elég volt ahhoz, hogy Leclerc-t Perez átlépje. Sainz kitartott döntése mellett, ő rögtön száraz abroncsokra cserélt.

Itt követte el a hibát a Ferrari: Leclerc-t akkor hívták be slick gumikért, amikor Sainz autóját is szervizelték, így néhány másodpercet várnia kellett a sorára. Ez épp elég volt ahhoz, hogy a kiállások után Sainz és Verstappen is átlépje, így alakult ki a végső sorrend.

A futamot egy alkalommal meg kellett szakítani: Mick Schumacher vágódott a falba az uszodánál. A Haasnál az anyagi kár jelentős, de a pilóta jól van. A leállás alatt a Red Bullokra közepes gumikat tettek fel, a Ferrarik kitartottak a keményebb abroncsok mellett.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

A futam végére ez a kettősség kiegyenlítette egymást: Sainz gyorsabbnak tűnt Pereznél, de nem talált utat a mexikói mellett, ahogy a többiek sem mögötte. A mexikói pályafutása harmadik győzelmét aratta.

7 minutes to go (+ one lap) Sainz is giving it everything #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Snpd8rPVOU — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Mögöttük sem volt jelentős sorrendcsere: George Russell végzett az ötödik helyen a Mercedesszel a leggyorsabb kört is megfutó Lando Norris (McLaren) előtt. Pontot szerzett még Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Sebastian Vettel (Aston Martin).

A futamot Schumacheren kívül a Haas másik pilótája, Kevin Magnussen sem fejezte be víznyomásproblémák miatt. Alexander Albon is kiállni kényszerült a Williamsszel.

A pontversenyek állása:

Verstappen – 125 p Leclerc – 116 p Perez – 110 p Russell – 84 p Sainz – 83 p Hamilton – 50 p

Red Bull – 235 p Ferrari – 199 p Mercedes – 134 p McLaren – 59 p Alfa Romeo – 41 p Alpine – 40 p

A bajnokság két hét múlva az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik.

A futam részletes összefoglalója az alábbiakban olvasható.

Esős időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett sorakoztak fel az autók a rajtrácsra a 2022-es szezon hetedik Forma-1-es futamára, a Monacói Nagydíjra.

A pole-pozíciót Charles Leclerc szerezte meg a Ferrarival, mellőle csapattársa, Carlos Sainz indulhatott. A második sort a Red Bull sajátította ki Sergio Perez, Max Verstappen sorrendben, a harmadik soron Lando Norris (McLaren) és George Russell (Mercedes) osztozott. Fernando Alonso várhatta hetedik helyről a piros lámpák kialvását az Alpine-nal, mellőle a mercedes Lewis Hamiltonnal, a legjobb tízbe pedig befért még Sebastian Vettel (Aston Martin) és Esteban Ocon (Alpine).

A Pirelli szerint a leggyorsabb stratégiák száraz időben az egykiállásos taktikai változatok lehettek volna, lágy-kemény vagy közepes-kemény megoldással a 78 körös futamon. Mindez azonban mehetett a levesbe a csapadék miatt: mindenki átmeneti abroncsokat rakatott autójára.