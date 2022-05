A 2022-es Forma-1-es szezon végén lejár Fernando Alonso szerződése az Alpine-nal, de a spanyol nem titkolja, hogy szívesen maradna még a sportágban a negyedik X-en is túl. A tárgyalások júliusban kezdődnek a kétszeres világbajnok és jelenlegi csapata között, és még mindig bízik abban, hogy előbb vagy utóbb, de összejöhet a harmadik trófea számára.

“Ezért versenyzek, tudjátok?” – mondta még Barcelonában Alonso. “Mindig van remény, hogy egy évben meglesz hozzá a csomag és minden összeáll ahhoz, hogy a bajnoki címért küzdhessek. Még mindig versenyképesnek és gyorsnak érzem magam.”

Azt azonban Alonso is tudja, hogy jelenleg nem az Alpine háza táján érdemes jól összeálló csomagokat nézegetni. Jelenleg a Ferrari és a Red Bull állnak a mezőny élén, de a csapatoknál mindössze egy szabad hely maradt 2023-ra: Sergio Perez szerződése is lejár idén. Alonsónak fel is vetették, hogy átigazolna-e a Red Bullhoz, még annak tudatában is, hogy az energiaitalosoknál kimondva-kimondatlanul is Max Verstappen az első számú pilóta.

“Igen, persze” – válaszolta a spanyol. “Végső soron jelen pillanatban nincsenek igazán első és második számú pilóták. Minden csapatnak szüksége van mindkét pilótájára, hogy összedolgozzanak és fejlesszék az autót, főleg az új szabályok miatt. Minden körrel tanul az ember és dolgozni kell a jobb kocsiért, egy jobb csomagért. Meglátjuk, milyen lehetőségeink lesznek a következő néhány évben” – tette hozzá.