A vártnál is nagyobb terhet ró a csapatokra az idei esztendőtől bevezetett költségplafon a Forma-1-ben: a nagyjából 140 millió dolláros limit még kevesebbnek tűnik idén az infláció és a világban zajló gazdasági folyamatok miatt, egyes csapatok pedig a fejlesztési kereteiket el is költötték már az egész évre, ha lehet hinni a híreszteléseknek.

Ez azonban semmiség ahhoz képest, amit Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke közölt a minap. “Hét csapatnak valószínűleg ki kell hagynia az utolsó négy versenyt, hogy beférjen a plafon alá” – mondta. “Nem csak a nagycsapatokat érinti ez, a középmezőnyt is, akik nagyon szenvednek az infláció miatt.”

Horner szerint muszáj lesz lépnie valamit a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, máskülönben súlyos problémákkal kell szembenéznie a felügyelőtestületnek. “Az energiaszámlák, a megélhetési költségek exponenciálisan növekednek, és ezalól az F1 sem kivétel. A szállítmányozási árak megnégyszereződtek, és ezt nem tudjuk befolyásolni.”

A BBC információi szerint Horner mögé beállt a Ferrari, a Mercedes és a McLaren is, ám az Alfa Romeo, az Alpine, a Haas és a Williams leszavazta azt a javaslatot, miszerint valahogy korrigálnák a költséglimitet a Nemzetközi Valutaalap által megadott inflációs értékekhez kötve. Közülük az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer meg is szólalt a témában. “A büdzsénket már korán meghatároztuk, és számoltunk némi inflációval is. Ha mi képesek vagyunk erre, mások is meg tudják csinálni. Nem fogom növelni a limitet” – vágott vissza a szakember.