Ötödikként zárta a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat Lewis Hamilton úgy, hogy az első kör végén már a bokszutcában járt: a Mercedes britje visszaesett a mezőny végére, miután ütközött a haasos Kevin Magnussennel a rajtot követően.

A futam elején úgy tűnt, hogy felzárkózása nem lesz sikeres: maga a hétszeres világbajnok is azt kérte, inkább álljanak ki, hogy kíméljék a motort. Csapata végül lebeszélte őt erről, aminek különösen örült Toto Wolff. A Mercedes csapatfőnöke szerint ha nincs az első körös ütközés, pilótája akár a dobogó legfelső fokáig is juthatott volna.

LAP 1/66

Contact between Magnussen and Hamilton 💥

The Dane runs off into the gravel at Turn 4. The Mercedes driver has damage and limps back to the pits for repairs #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/7mV0YAbGxF

— Formula 1 (@F1) May 22, 2022