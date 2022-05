Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a csapattársa, Sergio Perez és a mercedeses George Russell előtt. A zászló sokáig a ferraris Charles Leclerc-nek állt, főleg azt követően, hogy Verstappen egy alkalommal a kavicságyba csúszott, de a maranellói technika megadta magát a monacói alatt, a pilóta célba sem ért.

Verstappen mellett Carlos Sainz is hibázott, egy körrel a holland előtt, a spanyol hazai pályán egy negyedik helyet tudott menteni a Ferrarinak.

A futam mindvégig a taktikai változatosságról szólt, melyre rá is szorult Verstappen: a holland autóján nem működött rendesen a DRS, így miután hibáját követően beszorult Russell mögé, kénytelen volt átállni a három kiállásos stratégiára. Ez annyira bejött neki, hogy a többiek is hasonlóan tettek. A hollandot nem állította meg Perez sem, aki frusztrált volt a lassabb taktika miatt, de így is második lett.

A rajtnál Lewis Hamilton Kevin Magnussennel koccant: a Haas dánjának gyatra futama volt, ám a Mercedes britje egy defekt után végül a negyedik helyig is visszakapaszkodott, erőből lenyomva Sainz Ferrariját. Egy probléma azonban felmerült a konstruktőri bajnoknál is: mindkét Ezüstnyílnak extrém módon spórolnia kellett az üzemanyaggal az utolsó két körben. A kis túlzással csak poroszkáló Hamiltont végül Sainz visszaelőzte, így lett ötödik a hétszeres világbajnok.

