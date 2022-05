Rég volt annyira nehéz helyzetben Lewis Hamilton, mint a Forma-1-es szabályváltozások hatására az idei évre meggyengült Mercedesszel: a hétszeres világbajnok az év első öt futama után csupán egy harmadik helyet tud felmutatni legjobb eredményeként, ami a V6-os hibridkorszakban példátlan a részéről.

Ugyanakkor Fernando Alonso már hosszú ideje hasonló cipőben jár, amit jól mutat, hogy utoljára kilenc éve tudott futamot nyerni, épp hazai közönsége előtt. Az Alpine kétszeres világbajnoka az idei Spanyol Nagydíj előtt a BBC-nek adott interjút, amiben a jelenleg ugyancsak szenvedő Hamiltonnak is üzent.

„Ilyen a sportág természete: néha jobb autód van, néha kevésbé” – kezdte a spanyol. „Ennek ellenére harcolnod és fejlődnöd kell tovább. Idén láthatjuk, hogy a versenyző is nagyon fontos a Forma-1-ben, de továbbra sem kritikusan. Lewis ugyanolyan jól vezet most is, mint az előző nyolc évben, amikor dominált és minden rekordot megdöntött.”

„Most pedig talán Ausztráliában mondta azt, hogy nagyon jó kört rakott össze az időmérő edzésen, mégis le volt maradva egy másodperccel. Üdv a világomban, Lewis!”

Alonso hozzátette, bizonyos szempontokból sosem lesz teljesen fair sportág a Forma-1, mivel csapatsportról van szó, „még ha ezt hajlamosak is vagyunk elfelejteni”, de a közös sikerhez elengedhetetlen a versenyképes autó. „Az, hogy valaki 100 pole-t szerezzen, teljességgel elképzelhetetlen. Ehhez évekig a legjobb autóval kell rendelkezned” – utalt Hamilton sikerszériájára. „Nekünk is voltak varázslatos köreink, mégis a 15. helyen voltunk. Hogyan magyarázod meg ezt az embereknek? Lehetetlen…”

Korábbi – mclarenes – csapattársa kapcsán Alonso kifejtette, megérdemelte a sikereit, ám az idei helyzete „jó emlékeztető arra, hogy minden rekordban és eredményben szerepet játszott az is, milyen technika volt a kezei között”.

Ami a Mercedeshez frissen leigazolt George Russell teljesítményét illeti, 2005 és 2006 legjobbját csak részben lepi meg, hogy 23 ponttal előzi Hamiltont a bajnokságban. „George már az elmúlt néhány évben is nagyon gyors volt. Azt hiszem, mindenki arra számított, hogy kemény ellenfele lesz Lewisnak, de még mindig azt gondolom, hogy végül azért ő végez előrébb a bajnokságban. Csak öt futamon vagyunk túl, de ahogy egyre összetettebb és nehezebb helyzetek állnak elő, azokban Lewisnak több tapasztalata van” – taglalta Alonso.