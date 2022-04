Lewis Hamilton a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj sprintjét csak a 14. helyen zárta, egy pozíciót még veszített is rajthelyéhez képest a brit. A Mercedes pilótája az eseményt követően lemondóan nyilatkozott, a 2022-es évet gyakorlatilag elengedte.

A hétszeres világbajnokot szokássá vált azzal támadni, hogy karrierje során mindig jó autóval versenyezhetett, így sikereit is nagyban ennek köszönheti. Hamilton is tudatában van ennek, Imolában pedig üzent is az őt kritizálóknak. “Vannak emberek, akik csak néznek és azt mondják, sosem volt rossz autóm. Biztosíthatom őket, hogy volt: a 2009-es autó nagyon, nagyon rossz volt, életem legrosszabb versenygépe” – utalt a McLaren MP4-24-re a brit.

Hamilton gyötrelmesen kezdte azt a szezont: a szezonnyitón dobogóra állhatott, ám kizárták a futamról azok után, hogy kiderült, hazudott a versenyirányításnak. Még az európai szezon előtt összejöttek a pontszerzések, de ezt követően még az sem. Fordulópontot a Magyar Nagydíjon aratott győzelem jelentett számára, melyet még egy szingapúri diadal és három dobogó követett. A bajnokságot végül ötödikként zárta.

Miközben a régmúlt megpróbáltatásait hasonlította a jelenkorhoz Hamilton, a Mercedes friss versenygépéről, a W13-ról is ejtett néhány nem túl hízelgő szót. “Ez az autó nincs messze attól, de van benne potenciál” – utalt a fejlesztési lehetőségekre. “Ahogy azzal az autóval is tettük, kijavítottuk idővel és visszatértünk a harcba, vagy legalábbis a játékba. A végletekig hiszek abban, hogy a csapatom itt is képes erre” – jelentette ki a 37 éves pilóta.