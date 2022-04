Felhős, kissé borús ég alatt, néha itt-ott szemerkélő esőben, 20 fokos levegő- és 28 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének negyedik, idei első szombati sprintje az Emilia-romagnai Nagydíj szombati napján, Imolában.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a Red Bull-lal, megelőzve a ferraris Charles Leclerc-t és Lando Norris McLarenjét. A második sort a Haas dánja, Kevin Magnussen tette teljessé. Őket Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) és a Ferrarival az időmérőn balesetező Carlos Sainz követte. A legjobb tízbe egy gyári Mercedes sem fért be: George Russell a 11., Lewis Hamilton a 13. helyről kezdhette a sprintet.

A versenyzőknek 100 kilométert (21 kört) kellett teljesíteniük a 4909 méter hosszú, 19 kanyarból álló versenypályán. 2021-hez képest történt néhány változás: már nem futam győztese a pole-pozíciós a statisztikák szerint, hanem az időmérős eredményének köszönhetően élről rajtoló Verstappen. Pontokat már nem az első három, hanem az első nyolc helyezett kapott (8-7-6-5-4-3-2-1), az azonban nem változott, hogy a végeredmény a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás eléggé egyhangú volt: a legtöbben lágy gumikon rajtoltak, kivéve a negyedik Magnussent, a 12. Mick Schumachert (Haas) és a 18. Nicholas Latifit (Williams). A három pilóta közepes abroncsokat választott.

A rajtnál Leclerc lerajtolta Verstappent és Norris is közel állt ehhez. Magnussen a közepes gumikon próbálta tartani negyedik helyét az ötödik helyre felugró Perezzel szemben. A száguldás nem tartott sokáig, miután Pierre Gasly ütközött Csou Kuan-jüvel. Az AlphaTauri franciája folytathatta a sprintet defektes kereke cseréje után, az Alfa Romeo kínaija azonban a falban végezte.

Rövid biztonsági autós szakasz után az ötödik kör elején folytatódott a száguldás versenytempóban. Leclerc egy kör alatt egy másodperces előnyt autózott ki Verstappennel szemben, a duó pedig hamar ellépett Norristól és a mögötte jövőktől. Az állások egy időre bebetonozódtak, csak Sainz előretörésének szurkolhatott a tifosi: a Ferrari spanyolja a hetedik körben megelőzte Alonsót, és feljött a hetedik helyre.

