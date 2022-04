Felhős időben, száraz pályán, 12 fokos levegő- és 15 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év negyedik időmérő edzése Imolában, a 2022-es Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. Az első (és addigi egyetlen) szabadedzést a még vizes pályán Charles Leclerc nyerte a Ferrarival.

A megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1 elején Carlos Sainz izgulhatott a Ferrarival: csapatának szerelői szorgosan szerelgették autóját még azok után is, hogy elkezdődött az időmérő. A pályára hajtó pilóták azonban nem egységesen választottak gumit: többen még átmeneti abroncsokon tették meg első körüket, de voltak, akik már száraz gumikkal tették ezt, ugyanis kialakult egy már száraz nyomvonal a közel 5 kilométeres aszfaltcsíkon.

Sainz végül még bőven időben kihajthatott a garázsból, és Leclerc-rel együtt tervezték átvenni az éllovasok szerepét. Ők már slick abroncsokon gurultak ki a bokszból, és a többiek is váltottak. Alexander Albon Williamse azonban megakasztotta az időmérő lefolyását: 12 perccel a Q1 vége előtt az autó jobb hátsó féke kigyulladt, majd fel is robbant. Piros zászlós szakasz lépett életbe a szétszóródó, égő törmelék miatt.

A takarítás után sokan felsorakoztak, hogy mihamarabb mérvadó köröket futhassanak: az eső lába továbbra is lógott, sőt, helyszíni beszámolók szerint ekkor el is kezdett szemerkélni. Az idők folyamatosan javultak, percről percre tizedeket ugrott előre mindenki – ne feledjük, ez volt a hétvége első száraz eseménye Imolában.

…öt embernek azonban egy időre az utolsó is. Albon mellett elvérzett ugyanis az időmérő első szakaszában a két AlphaTauri, Nicholas Latifi (Williams) és a váltóhibával küszködő Esteban Ocon (Alpine). A két Mercedes-pilóta is a kiesés határán táncolt: Lewis Hamilton csak négy ezredmásodperccel kerülte el az újabb blamát, de George Russell sem dicsekedhetett a 12. hellyel.

A Ferrari rádiózása szerint a Q2 kezdete utáni öt perccel esőt jósoltak, így mindenki sietett a pályára, ahogy tudott. Az előrejelzés szerint csak egyetlen száraz mért kör fért így bele a meccsben maradt 15 embernek. Egy kört mindenkinek sikerült is összeraknia, amikor Sainz összetörte Ferrariját, amivel elő is csalogatta a piros zászlót. A spanyol ekkor a második volt az élen álló Max Verstappen Red Bullja mögött, de ez végül csak a tizedik rajthelyet jelentette neki a sprintre.

