Először jár Európában a Forma-1 a 2022-es szezonban az Emilia-romagnai Nagydíj hétvégéjén, Imolában pedig rögtön nedves körülmények várták a mezőnyt. Az évad negyedik versenyhétvégéjét ráadásul az is megkavarja, hogy idén először a szombati sprintfutam dönt majd a vasárnapi rajtsorrendről.

Mindezek miatt kulcsfontosságú lehetett volna az a 60 perc, amit a 19 kanyarból álló, 4909 méter hosszú pályán tölthettek a versenyzők 11 Celsius-fokos levegő- és 14 fokos aszfalthőmérséklet mellett.

It’s still looking quite wet across the Emilia Romagna region! 🌧 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/5c3vEyeNxy

Az aktivitás eleinte nem volt túl nagy, az első öt percben például csak Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és a két Haas-pilóta hajtott a csuromvizes, folyamatosan záporok áztatta pályára. Rögtön ki is derült, hogy a bokszutca végén lévő csapat autói csak nehezen tudják elhagyni garázsukat a kanyarodó út miatt.

A quick re-do and a better angle sees him make a hasty exit 🙌 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/x3XP7XnLa8

A tight squeeze and steering lock prevents Schumacher from exiting the garage

Mivel a következő pályaeseménynek már tétje lesz, a mezőny szép lassan aktivizálta magát, de a korai körök csak az aszfalttal és a körülményekkel történő ismerkedésé voltak. Charles Leclerc például meg is forgott egy alkalommal a Ferrarival, Nicholas Latifi pedig a sóderben is megjáratta Williamsét.

Charles says hello to the Tifosi in his first lap 👋

He also finds himself in a spin too in the final corners 🔄😮#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/MJq6CHRbnF

— Formula 1 (@F1) April 22, 2022