Azok után, hogy a Honda bejelentette kivonulását a Forma-1-ből, a Red Bull félig-meddig saját kezébe vette a motorügyeket a Red Bull Powertrains megalapításával. Az új részleghez össze is halásztak nagyjából 50 főt, főként a Mercedes motorrészlegéről. Érthető a lépés: 2014 óta folyamatosan a legerősebb motorokat készítette a brixworth-i csapat, a motorépítésben tapasztalatokkal nem rendelkező Red Bullnak pedig tapasztalt szakemberekre volt szüksége.

Az ügy azonban nem volt olyan egyszerű, mint ahogy itt leírtuk. A részletekről nemrég Christian Horner csapatfőnök mesélt. “Egymillió fontot költöttünk el a legfelsőbb bíróságon, miközben néhányukért harcoltunk. Ilyet nem tesz az ember azért, akit nem akar elveszíteni” – utalt a Mercedes hozzáállására. Korábban Toto Wolff, a konstruktőri bajnokok csapatfőnöke kijelentette, nem lesznek álmatlan éjszakái a távozó csapattagok miatt.

Horner azonban másképp látja a helyzetet. “Nem mondják, hogy ha kivesszük a mechanikai dizájnfőnököt, az energia-visszanyerő rendszerek és a gyártás vezetőit, annak nincs hatása?” – tette fel a költői kérdést. Hozzátette, abban is biztos, hogy a Mercedestől 2020-ban kilépő és az F1-ből teljesen távozó Andy Cowell hiánya is hatással volt a motorfejlesztésre. “Már tavaly is kezdett hatással lenni, nem voltak olyan versenyképesek, mint az azt megelőző években.”

A Red Bull-főnök mindezek ellenére nem írja le a Mercedes 2022-es esélyeit teljesen. “Nem hiszem, hogy mindenkit átlépnének, de versenyképesek lesznek, amint kiaknázták az autójuk potenciálját.”