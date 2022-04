Napos időben, 19 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj második szabadedzése Imolában, melyre a rendhagyó menetrend miatt már az időmérő után került sor.

A pilóták ezúttal is 60 percig körözhettek, ám autójuk beállításait csak korlátozott keretek között módosíthatták az időmérő után életbe lépő parc fermé szabályok miatt. Emiatt az edzés főként a gumik megismeréséről, valamint a késő délutáni sprintre és a vasárnapi nagydíjra való felkészülésről szólt.

Látványosnak nemigen volt látványos a munka: a pilóták láthatóan nem feszegették a határokat, az időmérős köröknél is csak azért voltak gyorsabbak, mert a kvalifikáción még esett az eső. Itt-ott azért volt egyéb teendő is szerte a mezőnyben: Daniel Ricciardo autójánál a McLaren problémát talált, de a ferraris Carlos Sainznak is jól jött a gyakorlás a pénteki ütközést követően. Valtteri Bottas sem tudta elkezdeni időben az edzést, Alfa Romeójával elbíbelődtek a szerelők. Ricciardo és Bottas végül egyáltalán nem hajtottak a pályára.

A McLarennél duplán vakarhatták a fejüket, ugyanis alig 20 perc után Lando Norris autójánál fékprobléma lépett fel. A többiek ez idő alatt gyűjtötték a tapasztalatokat, mindenki a saját programját futva, eltérő üzemanyagmennyiségekkel.

Brake problems for Norris Problemas de frenos para Norris#f1 pic.twitter.com/tndgGEt6vP — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 23, 2022

Az eredmények épp ezek miatt teljesen irrelevánsak voltak, semmilyen következtetést nem érdemes tehát levonni a mercedeses George Russell első helyéből. A britet Sergio Perez követte a Red Bull-lal, Charles Leclerc pedig harmadik lett a Ferrarival. Őket Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine) és Sainz követte.

A Red Bull-lal pole-pozíciós Max Verstappen hetedik lett az AlphaTauri párosa, Cunoda Juki és Pierre Gasly előtt. A legjobb tízbe Csou Kuan-jü fért még be az Alfa Romeóval.

Az Emilia-romagnai Nagydíj programja 16:30-tól a sprinttel folytatódik, a vasárnapi futam 15 órakor rajtol.