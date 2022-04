Régóta érvényben lévő szabályra figyelmeztették a Forma-1-es versenyzőket még az Ausztrál Nagydíj előtt, miszerint vezetés közben semmilyen ékszert (gyűrűt, piercinget stb.) ne viseljenek, és ne feledkezzenek meg a tűzálló alsónemű használatáról sem.

A maratoni hosszúságúra nyúlt, szombat esti versenyzői eligazításon is szóba hozta a témát Niels Wittich, a sorozat egyik új versenyigazgatója. Lewis Hamilton már korábban is szót emelt a témával kapcsolatban, mondván, vannak olyan testékszerei, amiket egyszerűen nem tud eltávolítani. Az viszont egyenesen bosszantotta a hétszeres világbajnokot, hogy ezzel húzták az időt az eligazításon is, miközben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) több tagja sem viselt maszkot a megbeszélésen.

„Életem leghosszabb eligazítása volt” – nyilatkozta a Mercedes pilótája többek között a RacingNews365.com-nak. „Régóta versenyzem már, de ilyen hosszú még egy sem volt, ráadásul senkin sem volt maszk. A versenyzők közül többen is viseltek, de az FIA-sok zöme egyáltalán nem, ami nekem kényelmetlenséget okozott.”

„Nem is értem, miért olyan apróságokat kapnak fel, mint például ez az alsónadrág-ügy. Tényleg ilyenekről beszélünk?” – fakadt ki a brit. „Továbblépünk ezen, de nem érzem azt, hogy ezzel bármivel is szigorúbbá válna a helyzet.”