Mindössze három körig tartott a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj Carlos Sainz számára, miközben csapattársa, Charles Leclerc fölényesen nyert. Már a rajtnál nehézségei támadtak spanyolnak, mivel a kemény gumikon a 9.-ről a 14. helyre esett vissza, majd Kevin Magnussen visszatámadása közben leszaladt a pályáról a 9-es és a 10-es kanyar között, majd a kavicságyba csúszott a Ferrarival.

A The Race-nek megerősítette Sainz, hogy ugyanaz a hiba merült fel, ami a szombati időmérőn is hátráltatta, pedig kormányt cseréltek a rajtrácson, ami a rajtjára is befolyással volt. „Nem működtek rajta bizonyos kapcsolók, ezért a rajt előtt egy perccel kellett kormányt váltanunk” – részletezte a problémát.

„A második kormány azonban nem volt a rajthoz konfigurálva, így mindkét indulásnál visszafulladtam. A kemény gumikon ráadásul további pozíciókat veszítettem, amiket próbáltam elkövetni, majd elkövettem egy vezetői hibát.”

A disappointing end to Carlos Sainz's Sunday on Lap 1 😔



Keep your head up Carlos, plenty more races to come! 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/0F7mNT6oxx