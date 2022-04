Rajt-cél győzelmet aratott a ferraris Charles Leclerc a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon Sergio Perez Red Bullja és a mercedeses George Russell előtt. A két élcsapat veszített egy-egy autót: Carlos Sainz vezetői hiba miatt esett ki még a második körben, Max Verstappen alatt pedig a technika adta meg magát.

A rajtnál a mercedeses Lewis Hamilton lépett előre nagyot, a brit feljött a harmadik helyre Leclerc és Verstappen mögé. Nem volt azonban fegyvere Perez kezdeti tempója ellen, a mexikói hamar visszavette a harmadik helyet. Sainz, aki a kilencedik helyről rajtolt, borzasztó rajtot vett, majd túlerőltette a dolgokat és elásta magát a kavicságyban a második körben.

Hamar fény derült arra, hogy a Red Bull gumikezelése rosszabb, mint a versenyben maradt Ferrarié. Leclerc minden alkalommal elnyúlt Verstappentől: először a Sainz, majd a balesetező Sebastian Vettel miatt behívott biztonsági autós szakasz után is megoldotta feladatát. Az Aston Martin németje épp akkor ütközött, amikor a kerékcserék zajlottak.

A tough weekend for the Aston Martin driver 😫 #AusGP #F1 pic.twitter.com/JEBFJZGcVz

Vettel has hit the wall and stopped on track

A helyzetből Russell húzott hasznot, aki kevesebb időt veszített kerékcseréjével, így átugrotta Perezt és Hamiltont. A másik Mercedes-pilóta sem tudott mit kezdeni a gyorsabb Red Bull-lal, de dobogós lett azok után, hogy Verstappen alatt csütörtököt mondott a technika, és kiesett.

LAP 39/59

Max Verstappen is OUT of the race!!! ❌

He’s had to retire the car after being asked by his engineer to stop at Turn 2#AusGP #F1 pic.twitter.com/hLz41lNaLf

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022