Kissé felhős időben, 23 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év harmadik időmérő edzése Melbourne-ben, a 2022-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményéből túl sok tanulságot nem vonhattunk le, az első négy helyen négy különböző csapat zárt, egymáshoz képest két tizedmásodpercen belül.

A Q1 elején többen is a pályára hajtottak, ám az Aston Martinnál még bőven zajlott az autók összelegózása Sebastian Vettel és Lance Stroll balesetei után. Közben a többiek belendültek: az első jelek alapján látszott, hogy a Ferrarik és a Red Bullok lehetnek az időmérő fő esélyesei, mögöttük azonban tényleg ott voltak a McLarenek és az Alpine-ok, igaz, nem annyira közel, mint a harmadik szabadedzésen.

Leclerc sets the early pace with a 1:18.881 Team mate Sainz and the two Red Bulls aren’t far behind 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/HJso5mA9OX — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

A két Mercedes-pilóta igencsak későn próbálkoztak továbbjutást érő kör futásával. George Russell és Lewis Hamilton első kísérletei a 10. és a 11. helyre voltak elegendőek.

Getting stuck into Q1. George and Lewis slot into P10 and P11 after the first runs. pic.twitter.com/MesyToVT8X — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 9, 2022

Vettel autóját nem rakták össze időben, Strollt azonban négy és fél perccel a Q1 vége előtt kiengedte az Aston Martin a garázsból, csak azért, hogy újra összetörje saját autóját és Nicholas Latifi Williamsét. A két kanadai félreérthette egymást mindenesetre az anyagi kár jelentős. Piros zászlóval megszakították az edzést a takarítás idejére. A Q1-ből már csak két perc volt hátra ekkor, mely még elegendő volt egy gyorskörös próbálkozásra, így a mezőnyt elengedték még. A takarítási időt Vetteléknek sikerült kihasználni, a német autója végül menetkész lett.

A felvezető körön komoly tolakodás volt a pilóták között, mindenki tiszta kört akart futni. Kevin Magnussen nem vacakolt a Haas volánjánál, a két Mercedes viszont kikéste a rajtot.

DROP ZONE (2 MINS TO GO IN Q1) Albon

Magnussen

Latifi

Stroll

Vettel#AusGP #F1 pic.twitter.com/NGPDEDieFK — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Vettel egyetlen, az utolsó percben futott próbálkozása nem ért továbbjutást. Vele együtt kiesett még Alexander Albon (Williams), a feleslegesen tolakodó Magnussen, valamint a két ütköző kanadai. Albon nem ért vissza a Q1 végén a bokszba, műszaki hiba miatt le kellett állítania autóját a pálya szélén. A thai-brit a 16. lett, de Szaúd-Arábiából magával hozott egy három helyes rajtbüntetést, így a 19. rajtkocka lehet az övé vasárnap.

Alex can’t improve his time and misses out on Q2 by +0.031s. He’s also come to a stop on track 😫 Tough break. pic.twitter.com/0ra2SmKUN6 — Williams Racing (@WilliamsRacing) April 9, 2022

A Q2-ben az idei évtől kezdve már nem találkozunk gumitaktikával, ugyanis az időmérős gumik mostantól semmilyen mértékben nem határozzák meg, milyen abroncsokkal kell rajtolnia a versenyzőknek. A szakasz elején a később érkező Csou Kuan-jüt leszámítva mindenki pályára hajtott. Az első pengeváltások után a Red Bull hollandja, Max Verstappen vezetett két tizedmásodperccel Fernando Alonso Alpine-ja előtt. Sergio Perez volt a harmadik, ám vizsgálat indult ellene, mert egy sárga zászlós jelzés alatt a gyanú szerint nem lassított kellő mértékben. Charles Leclerc a negyedik, Carlos Sainz a nyolcadik volt a Ferrarival ekkor.

A Q2 végéhez közeledve javítottak a maranellóiak, továbbjutásuk nem forgott veszélyben. Nem jutott be az időmérő mindent eldöntő szakaszába a két AlphaTauri, a két Alfa Romeo és Mick Schumacher (Haas). Mindkét Mercedes bejutott végül a Q3-ba. A most kieső Valtteri Bottas a 2016-os szezonzáró óta először nem jut be a Q3-ba.

Az időmérő végére több pilóta is extra sötétítést, árnyékolást kért. Leclerc a legsötétebb plexire váltott, Verstappen egy fekete szigetelőszalag-csíkot kapott a szemellenzője tetejére, Hamiltonnál az előre bekészített sötétebb sisak került elő. Mindennek oka a lemenő nap volt, mely egyre élesebb szögben sütött a pilóták szemébe. A változások a pályára is hatással voltak, hűvösebb időben zajlott a Q3, mint a Q1.

A két Red Bull egy, a Ferrarik és a Mercedesek két melegítőkörrel készültek gyorsköreikre. A Q3-as első felfutások után Leclerc vezetett 159 ezredmásodperccel Perez és Verstappen előtt a két energiaitalos pilóta között csak egy ezredmásodperc volt. Sainz nem tudta befejezni a körét, mert piros zászlóval megszakították azt: Alonso állt falba az Alpine-nal. A spanyol zseniális körön volt, leggyorsabb középső szektorral, virtuálisan az élen állt addig, amíg el nem ment a hidraulika autójában. Ütközését tehát technikai hiba okozta, nem ő hibázott.

🚩 RED FLAG 🚩 Alonso loses the car at Turn 11 and he hits the wall 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/wmxlJvOTuz — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

6 perc 58 másodperce maradt a versenyzőknek a javításra az Alpine eltakarítása után. Csak a két Mercedes-pilóta használta ki a hátralévő idő elejét, a többiek az utolsó percekre hagyták lehetőségüket. Mindkét Red Bull-pilóta javított idején, de Leclerc sokkal jobb kört ment náluk, majdnem 3 tizedmásodperccel hódította el a pole-pozíciót Verstappen elől. Sainz rajtavesztett a piros zászlós mizérián, a spanyolnak a rádiózás szerint gondjai is voltak autójával, gyors körébe is belehibázott, így csak kilencedik lett.

A negyedik hely az élmenők mögött Lando Norrisé (McLaren) lett. A két Mercedes Hamilton, Russell sorrendben az 5-6. lett, Daniel Ricciardo a hazai pályán pedig hetedik helyig repítette a McLarent. Az épségben maradt Alpine-nal Esteban Ocon a nyolcadik helyre állhat fel a rajtrácson.

A 2022-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 7 órakor kezdődik.