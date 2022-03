Az idei szezontól kezdve a Red Bullnak saját motorrészlege van, de a motorokat továbbra is alapvetően a Honda gyártja a csapat számára. Noha a japánok 2021 végén hivatalosan kiszálltak a Forma-1-ből, továbbra is ők végzik a motor összeszerelését, illetve támogatják is a projektet.

Helmut Marko, a Red Bull sportfőnöke egy korábbi interjúban megerősítette, hogy végül az eredetileg tervezettől eltérő együttműködés alakult ki a felek között. “A motorokat 2025-ig továbbra is Japánban gyártják, mi hozzájuk sem érünk” – fogalmazott Marko.

Bahreinben mindkét Red Bull és Pierre Gasly esett ki műszaki hiba miatt, Szaúd-Arábiában Cunoda Juki már a rajtrácsra sem jutott el. “Természetesen aggódunk emiatt, de először is meg kellene értenünk a problémát” – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. “Ha a végére jártunk, hogy mi okozza a hibákat, akkor remélhetőleg a javításról is gondoskodni tudunk.”

Az már kiderült, hogy a Red Bullok bahreini kieséseit az üzemanyagrendszerben keletkezett vákuum okozta, az AlphaTaurinál viszont egyelőre a sötétben tapogatóznak a meghibásodásokkal kapcsolatban.